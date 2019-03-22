Травников: облик нового терминала новосибирского аэропорта будет уникальным

Фото: пресс-служба аэропорта Толмачево

Архитектурный облик здания нового терминала новосибирского аэропорта Толмачево будет уникальным: высота 30 метров, фасад в виде единой стеклянной ленты, интерьеры, которые похожи на фантастические фотонные двигатели, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на слова губернатора Андрея Травникова.

Модернизация новосибирского аэропорта Толмачево - один из пунктов к подготовке города к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

"Высота нового терминала аэропорта Толмачево составит более 30 метров, фасад будет представлен единой стеклянной лентой, а интерьеры будут ассоциироваться с фотонными двигателями будущего. <...> Основным облицовочным материалом станет стекло с низким эффектом отражения - это позволит добиться эффекта взаимопроникновения улицы и внутреннего пространства, а продуманная вечерняя подсветка сделает комплекс заметным ориентиром", - уточняется в сообщении. "Уверен, вопрос развития аэропорта, архитектурная концепция будущего аэровокзала важен для жителей региона", - цитирует пресс-служба слова губернатора Новосибирской области.

Реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта Толмачево пройдет в два этапа. Первый, основной, завершится 2022 года и позволит увеличить поток пассажиров до 10 миллионов в год, остальные работы закончат к 2025 году. На реализацию проекта планируется 11,5 млрд рублей частных инвестиций. Общая площадь аэровокзального комплекса после реализации двух этапов составит более 100 тыс. кв. метров.

ТАСС