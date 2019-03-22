Воронежэнерго ищет подрядчика строительства ПС "Спутник" за 675 млн руб

Филиал ПАО "МРСК-Центра"-"Воронежэнерго" объявил конкурс на выбор подрядчика для строительство ПС 110 кВ "Спутник" и корректировки проектной документации.

Согласно информации на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена договора составляет 674 млн 586,7 тыс. рублей.

Победитель конкурса до 31 декабря 2019 года должен внести корректировки в проектную и рабочую документацию, подготовить территорию для строительства подстанции, установить оборудование, проложить кабели и выполнить пусконаладочные работы, а затем благоустроить и озеленить прилегающую территорию.

Interfax