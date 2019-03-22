Хакасия представит на форуме в Красноярске проекты на сумму более 300 млрд рублей

Хакасия планирует презентовать на Красноярском экономическом форуме 12 инвестиционных проектов, включенных в межрегиональный мегапроект "Енисейская Сибирь". Их общая стоимость - 334,9 млрд рублей, сообщила ТАСС начальник управления пресс-службы и информации главы Хакасии Ирина Емельяненко.

Проект "Енисейская Сибирь" объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, был инициирован в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта.

"На Красноярском экономическом форуме мы презентуем 12 проектов, включенных в "Енисейскую Сибирь", с объемом инвестиций более 334,9 млрд рублей. Среди них - развитие транспортной инфраструктуры, сельское хозяйство, угольная промышленность", - сказала Емельянова. Она добавила, что форум посетит глава республики Валентин Коновалов.

По данным регионального правительства, в числе приоритетных направлений "Енисейской Сибири" для Хакасии - строительство автодороги Абакан - Бийск (Алтайский край), создание транспортной инфраструктуры Бейского угольного месторождения. Также на форуме будет представлен проект создания молочно-товарного комплекса в Боградском районе, его реализация началась 1,5 года назад. Планируется, что к 2027 году будет создан полный цикл производства молока и молочной продукции, разведения крупного рогатого скота, собственная кормовая база. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 5 млрд рублей.

Красноярский экономический форум пройдет 28-30 марта. Организаторы форума - кабмин РФ и правительство Красноярского края. Председатель оргкомитета - вице-премьер Дмитрий Козак.

ТАСС