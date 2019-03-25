УГМК привлёк 21 млрд рублей на строительство подземного рудника

Кредит в размере 21 млрд рублей и сроком на 10 лет предоставил Банк «Открытие» на строительство подземного рудника Уральской горно-металлургической компании (УГМК) на месторождении «Юбилейное». Об этом 25 марта сообщает пресс-служба предприятия.

«Мы ценим гибкость и профессионализм команды Банка «Открытие, которые позволяют структурировать и реализовывать подобные сделки», — прокомментировал соглашение генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын.

В свою очередь в банке отметили, что сделка стала продолжением успешного сотрудничества с предприятием, начатого в 2018 году.

Месторождение «Юбилейное» представлено запасами медной и медно-цинковой руды, расположено в Башкирии. На текущий момент ведётся строительство рудника, окончание работ запланировано на 2025 год.

УГМК объединяет более 40 предприятий различных отраслей промышленности, включая горно-добывающую, цветную металлургию и машиностроение.

Regnum