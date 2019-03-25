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Законотворчество (постановления)

Эксперты предлагают увеличить штраф за производство и сбыт контрафактного кабеля в 10 раз

Организаторы проекта "Кабель вне опасности" выступают за увеличение штрафа за производство и сбыт фальсифицированной контрафактной кабельной продукции в 10 раз - со 100-300 тыс. рублей до 1-3 млн рублей, сообщил замгендиректора НП "Ассоциация "Электрокабель", координатор проекта "Кабель без опасности" Владимир Кашкин журналистам в понедельник.

По его словам, в настоящее время суммы штрафов в среднем составляют от 100 до 300 тыс. рублей, что "некритично даже для среднего завода".

"Одна из ярких проблем, которые присутствуют сегодня и давят на нашу отрасль, это низкий порог ответственности с низкими суммами штрафов, которые, несмотря на все усилия, способствует дальнейшим нарушениям. В результате одни и те же предприятия из года в год получают штрафы и предписания, но продолжают эту деятельность", - заявил координатор проекта.

 

Interfax

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