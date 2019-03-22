Энергетики "Пермэнерго" создали надежную схему электроснабжения крупного торгового комплекса в Перми

Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» создали надежную схему электроснабжения торгового центра «Шоколад», расположенного по улице Героев Хасана в Перми. Ранее торговый комплекс был запитан от абонентских сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Заключение договора технологического присоединения с «Пермэнерго», позволило собственникам крупного коммерческого объекта создать более надежную схему электроснабжения торгового центра.

Энергетики построили две кабельные линии 6 кВ общей протяженностью более 2,3 км. Работы выполнялись в сложных городских условиях – с насыщенными подземными инженерными коммуникациями, с плотной улично-дорожной сетью.

Кроме того, в распределительном пункте №11 была проведена реконструкция двух ячеек 6 кВ, установлены два современных вакуумных выключателя 6 кВ. Проведенные мероприятия позволили выдать необходимую для функционирования торгового центра мощность, обеспечить его надежное электроснабжение.

В адрес энергетиков «Пермэнерго» поступило благодарственное письмо от собственников ТЦ «Шоколад» за успешное, своевременное выполнение работ по технологическому присоединению объекта торговой инфраструктуры