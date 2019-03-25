Собянин утвердил проект продления салатовой ветки метро до "Лианозово"

Сергей Собянин утвердил проект продления салатовой линии метрополитена от станции "Селигерская" до станции "Лианозово". Документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.

"Предусматривается продление Люблинско-Дмитровской линии от главных путей за станцией "Селигерская" вдоль Дмитровского шоссе до пересечения с Савеловским направлением Московской железной дороги", – отмечается в сообщении.

Протяженность участка составит 3,9 километра, на линии появятся две станции.

Станция "Улица 800-летия Москвы" будет проходить вдоль Дмитровского шоссе между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом. Запроектированы два подземных вестибюля и выходы на обе стороны Дмитровского шоссе, к остановкам наземного транспорта. Загрузка станции на расчетный срок составит 70 тысяч человек в сутки.

Станция "Лианозово" будет располагаться вдоль Дмитровского шоссе у примыкания к нему Вагоноремонтной улицы. Она также будет иметь два подземных вестибюля и выходы на обе стороны Дмитровского шоссе, к Лианозовскому проезду, Дубнинской улице. Загрузка "Лианозово" составит 110 тысяч человек в сутки.

К настоящему моменту уже готов проект продления Люблинско-Дмитровской линии до станции "Физтех". В ближайшее время он будет направлен на публичные слушания для обсуждения с жителями района Северный. Новая станция расположится вблизи строящегося комплекса Московского физико-технического института. Строительство участка будет в основном наземным, в том числе по эстакаде на пересечении с Челобитьевским шоссе.

В 2018 году в столице открыли 17 новых станций метро. До 2023 года планируется построить еще 134 километра линий, 55 станций и семь депо. К 2023 году собираются завершить основные работы на Большой кольцевой линии, запустить несколько Московских центральных диаметров.

Москва 24