Соединены все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста

Рабочие собрали все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста, сообщил в воскресенье информационный центр проекта.

"Это 160 тыс. тонн металлоконструкций на 307 опорах. Более 6 км пролетов расположено над акваторией, остальные — над сухопутными участками (коса и остров Тузла) в Керченском проливе", — говорится в пресс-релизе.

У Крымского моста 306 железнодорожных пролетных строений. Каждое включает два блока (правый и левый), из них сформированы параллельные ветки для движения поездов в сторону Крыма и в обратном направлении. Пролеты изготовлены на российских заводах. Они поставлялись на Таманский полуостров в разобранном виде.

Железнодорожная часть Крымского моста отвечает требованиям II категории ж/д линий и включает два пути. По расчетным данным, пассажирские поезда смогут развивать здесь скорость до 120 км/ч. Скорость грузовых поездов — до 80 км/ч. Железная дорога рассчитана на пропуск составов весом до 7,1 тыс. тонн.

Как сообщалось, железнодорожная часть должна быть готова к началу эксплуатации к декабрю 2019 года. В феврале на ж/д части моста начались работы по установке акустических экранов и монтаж стоек освещения. В середине марта отмечалось, что строители уложили 19 из 38 км рельсошпальной решетки на двухпутной железной дороге через Керченский пролив.

Строительство транспортного перехода через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Пропускная способность самого длинного в РФ и Европе моста (19 км) составит до 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки (14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год). Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд рублей. Генподрядчиком является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.

Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту открылось 16 мая прошлого года, для грузовиков мост открыт с 1 октября. В начале февраля сообщалось, что с момента открытия по мосту проехали более 3,7 млн транспортных средств.

Interfax