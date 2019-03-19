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Модернизация

Совет директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" утвердил бизнес-план Общества на 2019 год

Совет директоров ПАО МРСК Центра и Приволжья утвердил бизнес-план Общества на 2019 год

25 марта 2019, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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22 марта 2019 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья", на котором был утвержден бизнес-план Общества на 2019 г. и приняты к сведению прогнозные показатели на период 2020-2023 гг.

Бизнес-план на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы предусматривают реализацию проектов концепции "Цифровая трансформация", которые вместе с другими мероприятиями по повышению эффективности деятельности позволят компании в течение всего планового периода обеспечивать ежегодное снижение удельных операционных расходов не менее чем на 2-3% от уровня предыдущего года.

Основные показатели бизнес-плана на 2019 г. (в млн рублей, если не указано иное):

 

Показатель

2019

план

2018

факт

Изменение, %

Выручка, в т.ч.

96 873

93 876

+3.2

от услуг по передаче электроэнергии*

95 431

90 268

+5.7

от услуг по технологическому присоединению

834

926

-9.9

от перепродажи электроэнергии*

0

1 900

-100.0

от прочих видов деятельности

608

782

-22.3

Себестоимость

82 596

78 409

+5.3

EBITDA

19 768

21 831

-9.4

- рентабельность,%

20.4

23.3

-2.8 п.п.

Чистая прибыль

7 007

9 347

-25.0

- рентабельность,%

7.2

10.0

-2.7 п.п.

Полезный отпуск электроэнергии («котловой»), млн кВт·ч

47 403

47 400

+0.006

Потери электроэнергии, млн кВт·ч

4 072

4 234

-3.8

Потери электроэнергии, %

7.49

7.84

-0.4 п.п.

Финансирование инвестиционной

программы, с НДС

18 845

12 230

+54.1

Стоимость чистых активов

70 381

66 961

+5.1

* Данные по выручке представлены в сопоставимом виде: часть выручки от услуг по передаче электроэнергии, отражаемая в соответствии с РСБУ в отчете и прибылях и убытках за 2018 год в составе выручки от перепродажи электроэнергии, отражена в строке «Выручка от услуг по передаче электроэнергии».

Плановая выручка в 2019 году увеличивается от факта 2018 года на 2 997 млн руб. (на 3,2%).

Основную часть выручки Общества традиционно составляют доходы от услуг по передаче электроэнергии: в 2019 году их доля в совокупном объеме выручки прогнозируется на уровне 98,5% (95 431 млн рублей), выручка от выполнения услуг по технологическому присоединению – 0,86%, прочая выручка – 0,63%.

«Котловой» полезный отпуск электроэнергии в 2019 году прогнозируется на уровне 2018 года – 47,4 млрд. кВт·ч.

Плановые расходы, относимые на себестоимость, в 2019 году составляют 82 596 млн рублей. Увеличение показателя на 5,3% от предыдущего года в основном обусловлено внешними факторами: ростом цены на покупную электроэнергию для компенсации потерь в сетях, увеличением стоимости услуг, оказываемых Обществу территориальными сетевыми организациями и ПАО «ФСК ЕЭС».

В соответствии с утвержденным бизнес-планом объем кредитов и займов в течение 2019 года увеличится и составит на конец года 29 421 млн рублей. Увеличение долга обусловлено планами компании по приобретению активов в рамках консолидации электрических сетей, финансированием проектов концепции «Цифровой трансформации», а также необходимостью покрытия дефицита денежных средств, сформировавшегося по причине роста просроченной дебиторской задолженности сбытовых компаний.

Прогноз компании по капитальным затратам на 2019 год составляет 18 845 млн рублей (финансирование с НДС).

Чистые активы на конец 2019 года планируются в размере 70 381 млн руб. По сравнению с фактической величиной показателя на 31.12.2018 увеличение размера чистых активов составит 3 420 млн руб.

Бизнес-план ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечивает положительный прогнозный финансовый результат: чистая прибыль по итогам 2019 года запланирована в размере 7 007 млн рублей и в 2020-2023 гг. имеет положительную динамику. 

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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