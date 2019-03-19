Совет директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" утвердил бизнес-план Общества на 2019 год

22 марта 2019 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья", на котором был утвержден бизнес-план Общества на 2019 г. и приняты к сведению прогнозные показатели на период 2020-2023 гг.

Бизнес-план на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы предусматривают реализацию проектов концепции "Цифровая трансформация", которые вместе с другими мероприятиями по повышению эффективности деятельности позволят компании в течение всего планового периода обеспечивать ежегодное снижение удельных операционных расходов не менее чем на 2-3% от уровня предыдущего года.

Основные показатели бизнес-плана на 2019 г. (в млн рублей, если не указано иное):

Показатель 2019 план 2018 факт Изменение, % Выручка, в т.ч. 96 873 93 876 +3.2 от услуг по передаче электроэнергии* 95 431 90 268 +5.7 от услуг по технологическому присоединению 834 926 -9.9 от перепродажи электроэнергии* 0 1 900 -100.0 от прочих видов деятельности 608 782 -22.3 Себестоимость 82 596 78 409 +5.3 EBITDA 19 768 21 831 -9.4 - рентабельность,% 20.4 23.3 -2.8 п.п. Чистая прибыль 7 007 9 347 -25.0 - рентабельность,% 7.2 10.0 -2.7 п.п. Полезный отпуск электроэнергии («котловой»), млн кВт·ч 47 403 47 400 +0.006 Потери электроэнергии, млн кВт·ч 4 072 4 234 -3.8 Потери электроэнергии, % 7.49 7.84 -0.4 п.п. Финансирование инвестиционной программы, с НДС 18 845 12 230 +54.1 Стоимость чистых активов 70 381 66 961 +5.1

* Данные по выручке представлены в сопоставимом виде: часть выручки от услуг по передаче электроэнергии, отражаемая в соответствии с РСБУ в отчете и прибылях и убытках за 2018 год в составе выручки от перепродажи электроэнергии, отражена в строке «Выручка от услуг по передаче электроэнергии».

Плановая выручка в 2019 году увеличивается от факта 2018 года на 2 997 млн руб. (на 3,2%).

Основную часть выручки Общества традиционно составляют доходы от услуг по передаче электроэнергии: в 2019 году их доля в совокупном объеме выручки прогнозируется на уровне 98,5% (95 431 млн рублей), выручка от выполнения услуг по технологическому присоединению – 0,86%, прочая выручка – 0,63%.

«Котловой» полезный отпуск электроэнергии в 2019 году прогнозируется на уровне 2018 года – 47,4 млрд. кВт·ч.

Плановые расходы, относимые на себестоимость, в 2019 году составляют 82 596 млн рублей. Увеличение показателя на 5,3% от предыдущего года в основном обусловлено внешними факторами: ростом цены на покупную электроэнергию для компенсации потерь в сетях, увеличением стоимости услуг, оказываемых Обществу территориальными сетевыми организациями и ПАО «ФСК ЕЭС».

В соответствии с утвержденным бизнес-планом объем кредитов и займов в течение 2019 года увеличится и составит на конец года 29 421 млн рублей. Увеличение долга обусловлено планами компании по приобретению активов в рамках консолидации электрических сетей, финансированием проектов концепции «Цифровой трансформации», а также необходимостью покрытия дефицита денежных средств, сформировавшегося по причине роста просроченной дебиторской задолженности сбытовых компаний.

Прогноз компании по капитальным затратам на 2019 год составляет 18 845 млн рублей (финансирование с НДС).

Чистые активы на конец 2019 года планируются в размере 70 381 млн руб. По сравнению с фактической величиной показателя на 31.12.2018 увеличение размера чистых активов составит 3 420 млн руб.

Бизнес-план ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечивает положительный прогнозный финансовый результат: чистая прибыль по итогам 2019 года запланирована в размере 7 007 млн рублей и в 2020-2023 гг. имеет положительную динамику.