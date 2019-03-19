Совет директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья" утвердил бизнес-план Общества на 2019 год

Пройдены испытания кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена
25 марта 2019, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
Отрасль: Электроэнергетика
22 марта 2019 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья", на котором был утвержден бизнес-план Общества на 2019 г. и приняты к сведению прогнозные показатели на период 2020-2023 гг.
Бизнес-план на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы предусматривают реализацию проектов концепции "Цифровая трансформация", которые вместе с другими мероприятиями по повышению эффективности деятельности позволят компании в течение всего планового периода обеспечивать ежегодное снижение удельных операционных расходов не менее чем на 2-3% от уровня предыдущего года.
Основные показатели бизнес-плана на 2019 г. (в млн рублей, если не указано иное):
|
Показатель
|
2019
план
|
2018
факт
|
Изменение, %
|
Выручка, в т.ч.
|
96 873
|
93 876
|
+3.2
|
от услуг по передаче электроэнергии*
|
95 431
|
90 268
|
+5.7
|
от услуг по технологическому присоединению
|
834
|
926
|
-9.9
|
от перепродажи электроэнергии*
|
0
|
1 900
|
-100.0
|
от прочих видов деятельности
|
608
|
782
|
-22.3
|
Себестоимость
|
82 596
|
78 409
|
+5.3
|
EBITDA
|
19 768
|
21 831
|
-9.4
|
- рентабельность,%
|
20.4
|
23.3
|
-2.8 п.п.
|
Чистая прибыль
|
7 007
|
9 347
|
-25.0
|
- рентабельность,%
|
7.2
|
10.0
|
-2.7 п.п.
|
Полезный отпуск электроэнергии («котловой»), млн кВт·ч
|
47 403
|
47 400
|
+0.006
|
Потери электроэнергии, млн кВт·ч
|
4 072
|
4 234
|
-3.8
|
Потери электроэнергии, %
|
7.49
|
7.84
|
-0.4 п.п.
|
Финансирование инвестиционной
программы, с НДС
|
18 845
|
12 230
|
+54.1
|
Стоимость чистых активов
|
70 381
|
66 961
|
+5.1
* Данные по выручке представлены в сопоставимом виде: часть выручки от услуг по передаче электроэнергии, отражаемая в соответствии с РСБУ в отчете и прибылях и убытках за 2018 год в составе выручки от перепродажи электроэнергии, отражена в строке «Выручка от услуг по передаче электроэнергии».
Плановая выручка в 2019 году увеличивается от факта 2018 года на 2 997 млн руб. (на 3,2%).
Основную часть выручки Общества традиционно составляют доходы от услуг по передаче электроэнергии: в 2019 году их доля в совокупном объеме выручки прогнозируется на уровне 98,5% (95 431 млн рублей), выручка от выполнения услуг по технологическому присоединению – 0,86%, прочая выручка – 0,63%.
«Котловой» полезный отпуск электроэнергии в 2019 году прогнозируется на уровне 2018 года – 47,4 млрд. кВт·ч.
Плановые расходы, относимые на себестоимость, в 2019 году составляют 82 596 млн рублей. Увеличение показателя на 5,3% от предыдущего года в основном обусловлено внешними факторами: ростом цены на покупную электроэнергию для компенсации потерь в сетях, увеличением стоимости услуг, оказываемых Обществу территориальными сетевыми организациями и ПАО «ФСК ЕЭС».
В соответствии с утвержденным бизнес-планом объем кредитов и займов в течение 2019 года увеличится и составит на конец года 29 421 млн рублей. Увеличение долга обусловлено планами компании по приобретению активов в рамках консолидации электрических сетей, финансированием проектов концепции «Цифровой трансформации», а также необходимостью покрытия дефицита денежных средств, сформировавшегося по причине роста просроченной дебиторской задолженности сбытовых компаний.
Прогноз компании по капитальным затратам на 2019 год составляет 18 845 млн рублей (финансирование с НДС).
Чистые активы на конец 2019 года планируются в размере 70 381 млн руб. По сравнению с фактической величиной показателя на 31.12.2018 увеличение размера чистых активов составит 3 420 млн руб.
Бизнес-план ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечивает положительный прогнозный финансовый результат: чистая прибыль по итогам 2019 года запланирована в размере 7 007 млн рублей и в 2020-2023 гг. имеет положительную динамику.