Александр Новак встретился с руководством компании BP в России

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с президентом BP в России Дэвидом Кэмпбеллом и главным экономистом Группы BP Спенсером Дейлом.

В ходе встречи был представлен актуализированный Прогноз развития мировой энергетики, подготовленный BP. Представители компании описали основные факторы, которые могут повлиять на глобальное экономическое развитие и состояние мировых энергетических рынков и энергетики России в период до 2040 года.

Кроме того, были обсуждены перспективы развития ситуации на мировых газовом и нефтяном рынках.