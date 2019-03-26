Александр Новак встретился с руководством компании BP в России

До новых встреч на Cabex!
RusCable.Ru подводит промежуточные итоги трех выставочных дней
26 марта 2019, 15:59
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Нефтегазовая промышленность
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с президентом BP в России Дэвидом Кэмпбеллом и главным экономистом Группы BP Спенсером Дейлом.
В ходе встречи был представлен актуализированный Прогноз развития мировой энергетики, подготовленный BP. Представители компании описали основные факторы, которые могут повлиять на глобальное экономическое развитие и состояние мировых энергетических рынков и энергетики России в период до 2040 года.
Кроме того, были обсуждены перспективы развития ситуации на мировых газовом и нефтяном рынках.