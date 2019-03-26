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Встречи

Александр Новак встретился с руководством компании BP в России

Минэнерго

Минэнерго

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с президентом BP в России Дэвидом Кэмпбеллом и главным экономистом Группы BP Спенсером Дейлом.

В ходе встречи был представлен актуализированный Прогноз развития мировой энергетики, подготовленный BP. Представители компании описали основные факторы, которые могут повлиять на глобальное экономическое развитие и состояние мировых энергетических рынков и энергетики России в период до 2040 года.

Кроме того, были обсуждены перспективы развития ситуации на мировых газовом и нефтяном рынках.

Компания: Министерство энергетики РФ

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