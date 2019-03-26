Алексей Господарёв встретился с Послом Танзании в России Симоном Марко Мумви

Директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго России Алексей Господарёв принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Объединенной Республики Танзания в Российской Федерации Симона Марко Мумви.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития российско-танзанийского взаимодействия в сфере энергетики. Приоритетное внимание было уделено потенциальным проектам сотрудничества и условиям их реализации. По итогам переговоров достигнута договоренность продолжить обмен информацией по совместным проектам сотрудничества на взаимовыгодных условиях.