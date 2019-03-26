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Встречи

Алексей Господарёв встретился с Послом Танзании в России Симоном Марко Мумви

Алексей Господарёв встретился с Послом Танзании в России Симоном Марко Мумви

26 марта 2019, 17:59
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ТАНЗАНИЯ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Минэнерго, Танзания

Минэнерго, Танзания

Директор Департамента международного сотрудничества Минэнерго России Алексей Господарёв принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Объединенной Республики Танзания в Российской Федерации Симона Марко Мумви.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития российско-танзанийского взаимодействия в сфере энергетики. Приоритетное внимание было уделено потенциальным проектам сотрудничества и условиям их реализации. По итогам переговоров достигнута договоренность продолжить обмен информацией по совместным проектам сотрудничества на взаимовыгодных условиях.

 

Компания: Министерство энергетики РФ

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