3 недели до открытия выставки. Получите билет для посещения

19-я международная выставка «Нефтегаз-2019» и Национальный нефтегазовый форум пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 15 по 18 апреля 2019 года. Выставка будет полезна тем, кто хочет установить и укрепить деловые контакты, получить полное представление о ситуации в нефтегазовой отрасли, увеличить объемы продаж товаров и услуг.

История выставки Нефтегаз История выставки началась в 1978 году, с международного смотра достижений нефтегазовой отрасли, организованного в Баку Всесоюзным объединением «Экспоцентр» по решению советского правительства. До этого в начале 70-х в московском парке «Сокольники» состоялись две выставки нефтяного и газового оборудования американских фирм, организатором которых выступила компания «Мартин Дуайер Инк.» (США). В первой междуна­родной выставке «Нефтегаз-1978» приняли участие 78 компаний из 10 стран и Западного Берлина. В дальнейшем выставка проводилась каждые пять лет – в 1983 г. и 1987 г., а с 1992 г. она стала проходить в ЦВК «Экспоцентр» с периодичностью раз в два года. Сегодня «Нефтегаз» – ведущий выставочный бренд, имеющий мировую известность. С 2016 года выставка проводится ежегодно вместе с Национальным нефтегазовым форумом.

Основные разделы выставки «Нефтегаз-2019»

Разведка и добыча нефти и газа;

Строительство и обустройство месторождений;

Оборудование и технологии для разработки месторождений на шельфе;

Сбор, хранение и транспортировка углеводородов;

Автоспецтехника для транспортировки нефтепродуктов;

Нефтегазопереработка и нефтехимия;

Поставка и сбыт нефти, газа и нефтепродуктов;

Оборудование и технологии для АЗС;

Сервисное обслуживание, оборудование и технологии;

Автоматизированные системы управления и КИП;

IT-технологии в нефтегазовой отрасли;

Электрооборудование для ТЭК;

Безопасность на объектах ТЭК;

Охрана труда, системы безопасности и противопожарная техника.

Выставка «Нефтегаз-2019» организована акционерным обществом «Экспоцентр» совместно с германской компанией «Мессе Дюссельдорф ГмбХ». Поддержку этого мероприятия осуществляют ряд Министерств РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, общественные организации нефтегазовой отрасли России, а также Союз машиностроителей Германии, передает comandir.com. В выставке примут участие производители, поставщики более чем 20 стран мира, в том числе такие ведущие в нефтегазовой отрасли как Китай, Саудовская Аравия, США, Узбекистан и др.

Среди экспонентов предстоящей выставки – ведущая отечественная энергетическая компания ПАО «Газпром».

В павильонах выставки будут размещены технологии и оборудование для работы на шельфе, производству сжиженного газа, оборудование и комплектующие для автозаправочных станций, специальная техника для транспортировки нефтепродуктов, противопожарная техника.

В работе этого фундаментального отраслевого мероприятия примут участие руководители министерств и ведомств, топ-менеджеры нефтяных, газовых и машиностроительных компаний, представители СМИ.