Инвестиции в жилой проект "Донстроя" в Раменках составят 128 млрд рублей

Общий объем инвестиций в жилой проект в московских Раменках составит 128 миллиардов рублей, сообщила журналистам гендиректор компании "Донстрой" Алена Дерябина.

"Донстрой" планирует построить на территории 55 гектаров более 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости, которая включает в себя разные сегменты. "Это некий микс из комфорт-класса, бизнес-класса и премиум-класса, при этом все будет объединено единой концепцией застройки", - сказала Дерябина.

Площадь жилой застройки составит 930 тысяч квадратных метров.

По словам гендиректора "Донстроя", проект разбит на шесть этапов, планируется, что развитие территории займёт десять лет. В районе планируется построить две школы на 2750 учеников, девять детских садов и два стадиона, а также более 10 километров новых дорог, 12 километров пешеходных и велосипедных дорожек.

Общий портфель проектов "Донстроя" включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости. Компания работает в высших сегментах рынка жилой недвижимости в Москве — "бизнес-класс", "премиум" и "де люкс".

РИА Новости