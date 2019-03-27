Инвестиции в жилой проект "Донстроя" в Раменках составят 128 млрд рублей

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27 марта 2019, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ДОНСТРОЙ
Отрасль: Строительство
Общий объем инвестиций в жилой проект в московских Раменках составит 128 миллиардов рублей, сообщила журналистам гендиректор компании "Донстрой" Алена Дерябина.
"Донстрой" планирует построить на территории 55 гектаров более 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости, которая включает в себя разные сегменты. "Это некий микс из комфорт-класса, бизнес-класса и премиум-класса, при этом все будет объединено единой концепцией застройки", - сказала Дерябина.
Площадь жилой застройки составит 930 тысяч квадратных метров.
По словам гендиректора "Донстроя", проект разбит на шесть этапов, планируется, что развитие территории займёт десять лет. В районе планируется построить две школы на 2750 учеников, девять детских садов и два стадиона, а также более 10 километров новых дорог, 12 километров пешеходных и велосипедных дорожек.
Общий портфель проектов "Донстроя" включает 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости. Компания работает в высших сегментах рынка жилой недвижимости в Москве — "бизнес-класс", "премиум" и "де люкс".