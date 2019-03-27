 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

Медведев одобрил комплексный инвестпроект "Енисейская Сибирь"

Медведев одобрил комплексный инвестпроект Енисейская Сибирь

27 марта 2019, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

279 просмотров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что одобрил комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь".

"Хочу проинформировать вас, что я подписал специальное распоряжение правительства об одобрении комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", - сказал он, открывая совещание о социально-экономическом развитии регионов.

"Енисейская Сибирь" - комплекс проектов, которые планируется реализовать на территории Красноярского края, Хакасии и Тывы. Их инвестиционный портфель оценивается в 1,8 трлн рублей.

 

ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Завод по производству пеллетов и завод по производству азота и аргона построят в ОЭЗ
Инвестиции в жилой проект
Инвестиционный проект стоимостью 200 млн рублей расширил экспортный потенциал завода LEDVANCE в Смоленске
Первый объект по уничтожению химоружия передан под гражданское производство
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно