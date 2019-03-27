Медведев одобрил комплексный инвестпроект "Енисейская Сибирь"

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RusCable.Ru подводит промежуточные итоги трех выставочных дней
27 марта 2019, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ
Отрасль: Строительство
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что одобрил комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь".
"Хочу проинформировать вас, что я подписал специальное распоряжение правительства об одобрении комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", - сказал он, открывая совещание о социально-экономическом развитии регионов.
"Енисейская Сибирь" - комплекс проектов, которые планируется реализовать на территории Красноярского края, Хакасии и Тывы. Их инвестиционный портфель оценивается в 1,8 трлн рублей.