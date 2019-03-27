Медведев одобрил комплексный инвестпроект "Енисейская Сибирь"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что одобрил комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь".

"Хочу проинформировать вас, что я подписал специальное распоряжение правительства об одобрении комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", - сказал он, открывая совещание о социально-экономическом развитии регионов.

"Енисейская Сибирь" - комплекс проектов, которые планируется реализовать на территории Красноярского края, Хакасии и Тывы. Их инвестиционный портфель оценивается в 1,8 трлн рублей.

ТАСС