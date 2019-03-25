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Модернизация

Ингушские энергетики повышают надежность электроснабжения потребителей Сунженского района

Ингушские энергетики повышают надежность электроснабжения потребителей Сунженского района

28 марта 2019, 15:25
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Отрасль: Электроэнергетика 

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МРСК Северного Кавказа

МРСК Северного Кавказа

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ингушэнерго» (входит в ГК «Россети») осуществляют  плановый средний ремонт двух подстанций в Сунженском районе – ПС 35 кВ «Урожайная» и ПС 110 кВ «Слепцовская».

План мероприятий на «Урожайной» включает протирку изоляторов и доливку масла, обновление диспетчерских наименований и фразировку на оборудовании. Аналогичный список на «Слепцовской» дополняют профессиональные испытания разрядников, предназначенных для защиты электроустановок от атмосферных перенапряжений.

Кроме того, в ходе ревизии энергетики очищают оборудование от пыли и грязи, проверяют все контактные и резьбовые соединения, состояние релейной защиты и автоматики трансформаторов.

Для безопасного проведения работ было предусмотрено временное прекращение электроснабжения в сельских поселениях Нестеровское, Галашки, Алхасты, Чемульга, Аршты и части города Сунжи.

В выполнении ремонтов задействована оперативно-ремонтная бригада службы подстанций и службы изоляции и защиты от перенапряжений - итогом усилий шестнадцати специалистов станет минимизация количества технологических нарушений в сети, повышение безопасности обслуживающего персонала и бесперебойное электроснабжение потребителей и объектов социального значения Сунженского района.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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