Ингушские энергетики повышают надежность электроснабжения потребителей Сунженского района

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ингушэнерго» (входит в ГК «Россети») осуществляют плановый средний ремонт двух подстанций в Сунженском районе – ПС 35 кВ «Урожайная» и ПС 110 кВ «Слепцовская».

План мероприятий на «Урожайной» включает протирку изоляторов и доливку масла, обновление диспетчерских наименований и фразировку на оборудовании. Аналогичный список на «Слепцовской» дополняют профессиональные испытания разрядников, предназначенных для защиты электроустановок от атмосферных перенапряжений.



Кроме того, в ходе ревизии энергетики очищают оборудование от пыли и грязи, проверяют все контактные и резьбовые соединения, состояние релейной защиты и автоматики трансформаторов.



Для безопасного проведения работ было предусмотрено временное прекращение электроснабжения в сельских поселениях Нестеровское, Галашки, Алхасты, Чемульга, Аршты и части города Сунжи.



В выполнении ремонтов задействована оперативно-ремонтная бригада службы подстанций и службы изоляции и защиты от перенапряжений - итогом усилий шестнадцати специалистов станет минимизация количества технологических нарушений в сети, повышение безопасности обслуживающего персонала и бесперебойное электроснабжение потребителей и объектов социального значения Сунженского района.