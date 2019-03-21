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Мероприятия

НОВЫЙ участник выставки - компания "Аньдэли Электрик Рус"

С 25 по 28 июня ООО «Аньдэли Электрик Рус» представит свою продукцию на международной выставке «Энергетика и Электротехника»

«Аньдэли Электрик Рус» является дочерней компанией крупнейшего производителя электротехнического оборудования Китая. Производит и продает более 300 видов и более 10 000 типов низко- и высоковольтного оборудования, а также оборудование для промышленных установок, изделия для монтажа электропроводки, оборудование для распределения энергии и светотехнику.

НЕ забудьте запланировать ВСТРЕЧУ с представителями «Аньдэли Электрик Рус» на ⚡выставке "Энергетика и электротехника - 2019" 

25-28 июня, КВЦ "Экспофорум", павильон F
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Компания: Выставочное объединение "РЕСТЭК"

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