НОВЫЙ участник выставки - компания "Аньдэли Электрик Рус"

Интервью с генеральным директором ООО "ХКА"
Аркадий Рудой: "Мы создали команду, которая хочет делать по-настоящему качественный кабель"
28 марта 2019, 14:20
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика
С 25 по 28 июня ООО «Аньдэли Электрик Рус» представит свою продукцию на международной выставке «Энергетика и Электротехника»
«Аньдэли Электрик Рус» является дочерней компанией крупнейшего производителя электротехнического оборудования Китая. Производит и продает более 300 видов и более 10 000 типов низко- и высоковольтного оборудования, а также оборудование для промышленных установок, изделия для монтажа электропроводки, оборудование для распределения энергии и светотехнику.
НЕ забудьте запланировать ВСТРЕЧУ с представителями «Аньдэли Электрик Рус» на ⚡выставке "Энергетика и электротехника - 2019"
25-28 июня, КВЦ "Экспофорум", павильон F
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