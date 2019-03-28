РФ объявит конкурс на создание турбин большой мощности с господдержкой

Россия проведет в этом году конкурс на право создания собственных газовых турбин большой мощности с господдержкой, следует из опубликованного в четверг постановления правительства.

На сайте правительства сказано, что проект предполагает создание образцов газовых турбин мощностью 60–80 мегаватт и 150–180 мегаватт и оценивается в сумму свыше 14 миллиардов рублей в 2019-2021 годах, половину планируется предоставить из бюджета в виде субсидии, остальное - средства инвестора.

Проект включает выпуск до конца 2032 года не менее 22 турбин, а также разработку технологий сервиса компонентов горячего тракта газовых турбин большой мощности иностранного производства, эксплуатируемых в России.

Кто получит поддержку в материалах не сообщается, но говорится, что на субсидию может претендовать инвестор, прошедший конкурсный отбор.

Конкурс в 2019 году проведет Минпромторг, в нем не смогут участвовать иностранные компании или российские производители, принадлежащие более чем на 50 процентов иностранцам или офшорам, говорится в утвержденных правилах предоставления госсубсидий.

Среди других условий для участников конкурса - стоимость проекта не менее 6 миллиардов рублей и гарантия предоставления половины этой суммы из собственных или заёмных средств.

На бюджетные средства претендовал машиностроительный концерн Силовые машины миллиардера Алексея Мордашова, предлагавшего создать свою турбину на замену машине немецкого концерна Siemens. Представитель Силовых машин пока не ответил на просьбу о комментарии.

"Принятые решения позволят создать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на внутреннем и мировом рынках, технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий", - говорится на сайте правительства.

Россия самостоятельно не производит газовые турбины такой мощности, единственный выпускающий их завод - совместное предприятие Siemens и Силовых машин, где у немецкого партнёра 65 процентов.

Отсутствие собственного оборудования привело к турбинному скандалу в 2017 году, когда РФ поставила приобретенные турбины Siemens в аннексированный Крым вопреки западным санкциям.

Москва говорит, что поставила в Крым модернизированные турбины. Спор привел к новым санкциям ЕС и США в отношении российских компаний и чиновников, в том числе Силмаша, попавшего в американский черный список.

Другой проект создания отечественной газовой турбины реализует Ростех, Роснано и ИнтерРАО, но российский аналог газовой турбины большой мощности, который должен был прийти на смену импортным поставкам, развалился на испытаниях, сообщали в апреле прошлого года источники Рейтер. Партнёры планировали продолжить попытки.

Наличие сбыта газовым турбинам, спрос на которые в мире снижается, в России может обеспечить предстоящая программа модернизации тепловых электростанций. Для защиты рынка от импорта власти РФ требуют от инвесторов в проекты гарантировать локализацию до 100 процентов с 2025 года.

О повышении локализации для новой программы говорил Siemens, обсуждающий также партнерство с Газпромом, по данным источников Коммерсанта. Планы выпускать глубоко локализованные турбины вместе с американской General Electric озвучивал госэнергохолдинг ИнтерРАО. (Анастасия Лырчикова, Глеб Столяров. Редактировала Анастасия Тетеревлева)

Рейтер

Financial One