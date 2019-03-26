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Модернизация

Филиал "Оренбургэнерго" представил концепцию "Цифровая трансформация 2030"

Цифровая трансформация 2030, Оренбургэнерго

Цифровая трансформация 2030, Оренбургэнерго

Цифровая трансформация 2030, Оренбургэнерго

Цифровая трансформация 2030, Оренбургэнерго

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго» провели круглый стол на тему цифровизации объектов электроэнергетики.

Обсуждение вопросов преобразования энергетической инфраструктуры посредством внедрения цифровых технологий прошло в рамках выставки «Нефть. Газ. Энерго 2019» 28 марта 2019 года в бизнес-центре «Армада».

В работе круглого стола приняли участие руководители и сотрудники технических служб филиала «Оренбургэнерго» и предприятий смежных электрических сетей, представители министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, заводов-изготовителей электротехнического оборудования, студенты и преподаватели вузов.

К участникам круглого стола обратился исполняющий обязанности заместителя министра экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области Сергей Липаткин. Он отметил, что с внедрением цифровых технологий изменятся и логика процесса управления электрическими сетями, и экономическая модель взаимодействия субъектов энергетического рынка. Сергей Липаткин выразил надежду, что цифровизация энергетической инфраструктуры станет основой для развития экономики Оренбургской области.

Представляя концепцию преобразования энергетической инфраструктуры, заместитель директора – главный инженер филиала «Оренбургэнерго» Михаил Кузьмин рассказал о планах внедрения цифровых технологий, которые включают строительство цифровых подстанций, модернизацию вторичных систем существующих подстанций 35-110 кВ, автоматизацию распределительных сетей 6-10 кВ с созданием цифровых РЭС. Он отметил, что для снижения потерь и использования данных в расчетно-аналитических функциях уже сегодня внедряется интеллектуальный учет электрической энергии.

Преподавателей вузов и студентов интересовала тема подготовки специалистов.

- Значит ли, что с внедрением цифровых технологий в отрасли потребуется IТ-специалистов больше, чем инженеров-электриков? Поменяются ли требования работодателя к выпускникам? – задал вопросы Максим Фомин, преподаватель Оренбургского государственного аграрного университета.

Заместитель директора-главный инженер филиала «Оренбургэнерго» Михаил Кузьмин отметил, что инженеры-электрики в энергетической отрасли будут необходимы всегда, однако требования к компетенциям изменятся. При проведении собеседований и конкурсов на занятие вакантных должностей у выпускника, владеющего дополнительными IT-навыками, шанс получить работу будет гораздо выше.

Практические решения проектирования и строительства цифровых элементов сети в своем докладе представил заместитель директора по продажам РЗА Чебоксарского электроаппаратного завода Александр Тихонов.

Энергетики привели примеры реализации проектов цифровизации отдельных объектов и РЭС в соседних регионах. Об этапах внедрения проекта «Smart Grid», результатах работы цифрового РЭС рассказал Тимур Тимербулатов, начальник управления проектами ООО «БЭСК Инжиниринг».

В завершении встречи участники высказали мнение об эффектах от внедрения цифровых технологий: электросетевые компании ожидают существенное сокращение издержек на текущую эксплуатацию оборудования, а также повышение параметров качества и надежности энергоснабжения; потребители увидят эффект в сдерживании роста тарифов, снижении стоимости и времени технологического присоединения к электрической сети, появлении новых потребительских сервисов.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"

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