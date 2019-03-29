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Цифровая революция

Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский и генеральный директор АО "АтомЭнергоСбыт" Петр Конюшенко обсудили вопросы сотрудничества в области цифровой трансформации и оптимизации энергосбытовой

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский провел рабочую встречу с генеральным директором АО «АтомЭнергоСбыт» Петром Конюшенко. Руководители энергокомпаний обсудили вопросы организации совместных проектов в части цифровой трансформации, а также перспективы оптимизации энергосбытовой деятельности в Тверской области.

АО «АтомЭнергоСбыт» — энергосбытовая компания, выполняющая функции гарантирующего поставщика электроэнергии в четырех регионах России, из которых три в зоне операционной ответственности МРСК Центра в их числе и Тверская область. Здесь электросетевая компания уже в рамках первого этапа реализации Концепции ГК «Россети» «Цифровая трансформация 2030» планирует провести значительные объемы работ.

В частности, в тверском филиале МРСК Центра будет создан единый центр управления сетями (ЕЦУС). В одном из районов электрических сетей внедрят комплексную систему энергомониторинга распределительный сети. Сто процентов территории филиала обеспечат цифровой радиосвязью, все бригады оснастят мобильными устройствами в рамках проекта «Цифровой электромонтер».

По словам Игоря Маковского, опыт МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья в рамках реализации проекта цифровой трансформации может быть полезен и АО «АтомЭнергоСбыт».

«Выстраивая «цифровую вертикаль» по всей цепочке электроснабжения, мы совместными усилиями сможем получить от нее максимальный эффект и уже в обозримом будущем существенно повысить качество получаемых потребителями услуг», - подчеркнул глава Компании.    

Компания: ПАО "МРСК Центра"

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