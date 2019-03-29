Компания Худайнатова заявила о планах вложить в проекты по углю ₽100 млрд

Конечный объем вложений будет зависеть от поставленных правительством задач, заявил гендиректор холдинга «Коулстар» Борис Варшавский. Ранее компания уже вложила в угольные проекты около 20 млрд руб.

«Коулстар» планирует вложить в угольные проекты порядка 100 млрд руб., об этом заявил РБК на Красноярском экономическом форуме гендиректор холдинга, экс-министр природных ресурсов и экологии Хакасии Борис Варшавский.

«Мы уже вложили в угольные проекты порядка 20 млрд руб., планируем еще 100 млрд руб.», — сказал Варшавский. «Это все будет зависеть от задач, которые будут поставлены. На заседании президентской комиссии по ТЭК в Кемерово озвучено, что мы должны завоевать угольные рынки и удвоить производство. Объем инвестиций будет зависеть от масштабирования этой задачи, потому что основное [капиталовложение] тянет на себя инфраструктура — инвестиции в железную дорогу, портовые мощности, переработку, в обогащение», — сказал Варшавский. «Сами [угольные] карьеры уже локализованы, профинансированы. Мы можем совершенно спокойно эволюционно развиваться без каких-то колоссальных инвестиций. А если мы поставим задачу [резко увеличить экспорт], мы только на 50 млрд руб. должны будем приобрести вагонного парка, под $1 млрд инвестиций нужно будет в портовую и припортовую инфраструктуру. Это колоссальные деньги», — подчеркнул Варшавский.

Вице-премьер Дмитрий Козак во время обхода Красноярского форума на стенде «Коулстара» напомнил, что компания обещала самостоятельно построить порт «Север» на Дальнем Востоке. Объем перевалки морского комплекса «Север» и «Терминал А» составит 55 млн т.

«Мы готовы, если нам будут давать длинные деньги банки — на 15–20 лет и при окупаемости в пять лет, естественно, наши финмодели все это выдерживают», — отметил Варшавский, отвечая на вопрос РБК. «Господдержка нам как таковая не нужна, нам нужны длинные деньги — госгарантии или финансирование через госбанки. Это выгодно государству — инвестировать в крупные инфраструктурные проекты и с них же потом зарабатывать. Мы же не просим нам это бесплатно предоставить. Мы готовы [платить проценты]. Сами мы не справимся — деньги дают на 3–5 лет, эти проекты такие сроки не выдерживают», — сказал гендиректор «Коулстара». «Решение на уровне компании мы уже приняли, мы находимся в переговорах с банками, мы уже подали в Минфин, в рамках проекта «Енисейская Сибирь» у нас планируются встречи на уровне [первого вице-премьера Антона] Силуанова и [премьер-министра Дмитрия] Медведева. То есть процесс идет, даже не медленно, а быстро. Я думаю, что благодаря поддержке [губернатора Красноярского края Александра] Усса до конца года мы это все оконтурим и у нас будут конкретные цифры», — добавил Варшавский.

Эдуард Худайнатов — экс-президент «Роснефти». Помимо холдинга «Коулстар» ему принадлежит компания «Нефтегазхолдинг» (крупнейший актив — Хабаровский НПЗ, а также Пайяхская группа месторождений). Худайнатов (владеет 60% «Коулстара») создал холдинг вместе с Варшавским и бывшим владельцем «Руды Хакасии» Александром Бородаевым (по 20%).

«Коулстар» получила лицензию на разведку и добычу угля на участках Майрыхский и Бейский-Западный Бейского каменноугольного месторождения в Хакасии, запасы угля оцениваются в ​1,36 млрд т.

РБК