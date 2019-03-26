Утверждены требования к единой информационной системе жилищного строительства

Правительство Российской Федерации утвердило требования к единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС). Соответствующий документ размещен на официальном сайте. Постановлением разъясняется порядок размещения, хранения и обработки содержащейся в ЕИСЖС информации.

Установлен порядок взаимодействия уполномоченных органов исполнительной власти по государственному контролю в области долевого строительства, Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, банков и застройщиков при использовании ими информационных ресурсов ЕИСЖС.

Кроме того, постановлением указывается перечень информации, которую в обязательном порядке должны размещать в систему застройщики, соответствующие органы власти и уполномоченные банки, осуществляющие банковское сопровождение проектов застройщиков.

«Благодаря единой системе в строительстве многие процедуры выполняются более оперативно. Появилась возможность в кратчайшие сроки вносить в изменения в случае смены сведений о застройщике или об объекте долевого строительства, а также отправлять эти данные в уполномоченный орган субъекта и в Фонд. Ранее можно было подавать такие документы лишь в печатном виде. Повышается прозрачность отрасли. Вносимые данные помогают анализировать сведения о строящихся объектах и, что очень важно, вовремя отслеживать нарушения и возникновения потенциально проблемных объектов», - прокомментировал замглавы Минстроя России Никита Стасишин.

Единая информационная система жилищного строительства была создана в 2017 году. С начала 2018 года в неё загружаются сведения о застройщиках и объектах долевого строительства.