Виталий Иванов: "Уже в 2019 году в энергетику Северного Кавказа придут многомиллионные инвестиции"

Виталий Иванов представлен руководством компании «Россети» в должности генерального директора МРСК Северного Кавказа. В первый день работы руководителем электросетевого комплекса СКФО он встретился с коллективом и наметил точки роста, а также пообщался с прессой.

Новый руководитель крупнейшей в регионе электросетевой компании выразил признательность Юрию Зайцеву, который сумел стабилизировать ситуацию в компании после затяжного кризиса и реализовал ряд значимых проектов. Зайцев, который перешел на работу в исполнительный аппарат «Россетей», в свою очередь, пожелал преемнику удачи на очень непростом поприще.

«Первая и самая основная задача – это финансовая стабилизация. Компания убыточная не первый год. Не все гладко с надежностью, есть проблемные зоны в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Это три болевые точки по МРСК Северного Кавказа, ими и будем заниматься», — подчеркнул Виталий Иванов.

Необходимо отметить, что генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский поставил перед Виталием Ивановым серьезные цели, в частности: выйти на опережающие темпы развития электросетевого комплекса Северного Кавказа.

«Думаю, региону нужен колоссальный поток инвестиций. Инвестиции должны быть всех видов, — рассказал Виталий Иванов. — Безусловно, нельзя все сделать за тарифные деньги. Будем искать внешних инвесторов и повышать эффективность работы.

Считаю, что в этом году мы уже увидим результат, жители региона почувствуют улучшения. Начнем резко увеличивать производственные и ремонтные программы. Думаю, что уже в 2019 году мы увеличим инвестиционную программу на сотни миллионов рублей».