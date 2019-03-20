Яркие граффити появятся на объектах "Янтарьэнерго"

Этой весной на фасадах двух трансформаторных подстанций в Калининграде появятся граффити. Энергообъекты, которые ждет красочное преображение, расположены на улице Горького. Изображения нанесут художники из Gzelstudio.

На первом объекте «Янтарьэнерго» будет граффити на тему профилактики электротравматизма. Со стен трансформаторной подстанции мультгерои напомнят детям об опасности поражения электрическим током. Второй энергообъект стилизуют на тему цифровизации и экологии. Уже сейчас идет подготовка подстанций для дальнейшего преображения.

Напомним, это не первый случай, когда «Янтарьэнерго» выступает за развитие уличного искусства. К Чемпионату мира по футболу 2018 сетевая компания реализовала масштабный арт-проект по оформлению граффити 14 трансформаторных подстанций и распредпунктов. Красочные рисунки оживляют городские улицы и придают энергообъектам необычный облик.