Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в расширенном заседании

НИК В5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и автоматика» проводит 04 апреля 2019 года в 13:00 в АО «СО ЕЭС» расширенное заседание НИК В5 РНК СИГРЭ, посвященное вопросам текущей деятельности НИК, участия делегации В5 РНК СИГРЭ на 47-ой Сессии СИГРЭ в Париже и подготовке к 48-ой сессии СИГРЭ.

НИК В5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и автоматика» проводит 04 апреля 2019 года в 13:00 в АО «СО ЕЭС» (г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, конференц-зал) расширенное заседание НИК В5 РНК СИГРЭ, посвященное вопросам текущей деятельности НИК, участия делегации В5 РНК СИГРЭ на 47-ой Сессии СИГРЭ в Париже и подготовке к 48-ой сессии СИГРЭ.

В рамках заседания будут проводится публичные очные слушания авторов аннотаций с целью их отбора на 48 Сессию СИГРЭ.

Приглашаем принять участие в указанном совещании. Для своевременного оформления пропусков необходимо до 12:00 (мск) 02 апреля 2018 направить ФИО участников совещания в адрес А.И. Расщепляева по электронной почте: air@so-ups.ru.

Программа заседания НИК В5 РНК СИГРЭ