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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в расширенном заседании

Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в расширенном заседании

1 апреля 2019, 17:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, СИГРЭ B5
Отрасль: Электроэнергетика 

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НИК В5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и автоматика» проводит 04 апреля 2019 года в 13:00 в АО «СО ЕЭС» расширенное заседание НИК В5 РНК СИГРЭ, посвященное вопросам текущей деятельности НИК, участия делегации В5 РНК СИГРЭ на 47-ой Сессии СИГРЭ в Париже и подготовке к 48-ой сессии СИГРЭ.

НИК В5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и автоматика» проводит 04 апреля 2019 года в 13:00 в АО «СО ЕЭС» (г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, конференц-зал) расширенное заседание НИК В5 РНК СИГРЭ, посвященное вопросам текущей деятельности НИК, участия делегации В5 РНК СИГРЭ на 47-ой Сессии СИГРЭ в Париже и подготовке к 48-ой сессии СИГРЭ.

В рамках заседания будут проводится публичные очные слушания авторов аннотаций с целью их отбора на 48 Сессию СИГРЭ.

Приглашаем принять участие в указанном совещании. Для своевременного оформления пропусков необходимо до 12:00 (мск) 02 апреля 2018 направить ФИО участников совещания в адрес А.И. Расщепляева по электронной почте: air@so-ups.ru.

Программа заседания НИК В5 РНК СИГРЭ


 Название Докладчик Длительность
1.
Приветственное слово.
А.В. Жуков
5 мин
2. Отчет о деятельности НИК В5 РНК СИГРЭ за 2018 год А.В. Жуков 20 мин.
3. Отчеты руководителей рабочих групп НИК В5 РНК СИГРЭ в 2018 году
3.1 РГ B5.1 «Подготовка специалистов в области РЗА» Б.А. Сафронов 5 мин.
3.2 РГ B5.2 «Вопросы кибербезопасности в РЗА» М.В. Никандров 5 мин.
3.3 РГ B5.3 «Развитие технологии СВИ в задачах мониторинга, защиты и управления» Д. М. Дубинин 5 мин.
3.4 РГ B5.4 «Комплексы РЗА с гибкой функциональной архитектурой» А.А. Волошин 5 мин.
3.5 РГ B5.5 «Развитие технологии «Цифровая подстанция»» А.С. Шеметов 5 мин.
3.6 РГ В5.6 «Надежность комплексов РЗА» А.А. Волошин 5 мин.
4. Итоги работы 47 сессии CIGRE по тематике НИК В5 РНК СИГРЭ
4.1 Отчет об участии российской делегации НИК В5 на 47 сессии CIGRE А.В. Жуков 10 мин
4.2 Обзор мировых направлений развития РЗА по направлениям:
4.2 Релейная защита А.Н. Подшивалин 5 мин.
4.3 Противоаварийная автоматика А.А. Лисицын 5 мин.
4.4 Синхронизированные векторные измерения Д.М. Дубинин 5 мин.
4.5 Информационная безопасность В.Г. Карантаев 5 мин.
4.6 Технология «Цифровая подстанция» М. Ильин 5 мин.
4.7. Отчеты российских представителей по итогам работы WG
4.7.1 Отчет по работе WG B5.60 «Protection, Automation and Control Architectures with Functionality Independent of Hardware» А.А. Волошин 5 мин.
4.7.2 Отчет по работе WG B5.58 «Faster protection and network automation systems: implications and requirements» А. Н. Подшивалин 5 мин.
4.7.3 Вопросы оптимизации систем релейной защиты и управления А.А. Шапеев 5 мин.
4.7.4 Отчет по работе WG B5.64 «Методы определения функциональных требований к устройствам релейной защиты, автоматики и управления» Т.Г. Бусыгин 5 мин.
4.7.5 Отчет по работе WG B5.62 «Тестирования жизненного цикла устройств синхронизированных векторных измерений для их применения в системах релейной защиты, мониторинга и управления» Д.М. Дубинин 5 мин.
5. Взаимодействие НИК В5 и молодежной секции СИГРЭ по тематике РЗА Д.М. Серов 10 мин
6.
План работы НИК В5 РНК СИГРЭ на 2019 год
А.В. Жуков
15 мин
7. Подготовка к 48 сессии СИГРЭ. А.И. Расщепляев 5 мин
8. Заслушивание и обсуждение аннотаций докладов на 48 сессию CIGRE по предпочтительным темам SC B5
8.1 Опыт организации коммуникационных сетей передачи данных СВИ в системы защиты, автоматики и управления Д.М. Дубинин 10 мин
8.2 Опыт реализации мониторинга и диагностики цифровых коммуникаций в соответствии со стандартом IEC 61850 Д.А. Жуков 10 мин
8.3 Варианты архитектур коммуникационных сетей для понижающих подстанций А.В. Мокеев 10 мин
8.4 Повышение надежности работы противоаварийной автоматики путем исключения транзитных цепей следования сигналов команд в электроэнергетике РФ А.Г. Чирков 10 мин
8.5 Новые вызовы для специалистов по РЗА в условиях современного развития техники релейной защиты А.А. Шапеев 10 мин
9. Дискуссия Члены НИК В5 30 мин
10.
Подведение итогов
А.В. Жуков
10 мин.

Компания: РНК СИГРЭ

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