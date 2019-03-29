Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в расширенном заседании

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1 апреля 2019, 17:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, СИГРЭ B5
Отрасль: Электроэнергетика
НИК В5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и автоматика» проводит 04 апреля 2019 года в 13:00 в АО «СО ЕЭС» расширенное заседание НИК В5 РНК СИГРЭ, посвященное вопросам текущей деятельности НИК, участия делегации В5 РНК СИГРЭ на 47-ой Сессии СИГРЭ в Париже и подготовке к 48-ой сессии СИГРЭ.
НИК В5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и автоматика» проводит 04 апреля 2019 года в 13:00 в АО «СО ЕЭС» (г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, конференц-зал) расширенное заседание НИК В5 РНК СИГРЭ, посвященное вопросам текущей деятельности НИК, участия делегации В5 РНК СИГРЭ на 47-ой Сессии СИГРЭ в Париже и подготовке к 48-ой сессии СИГРЭ.
В рамках заседания будут проводится публичные очные слушания авторов аннотаций с целью их отбора на 48 Сессию СИГРЭ.
Приглашаем принять участие в указанном совещании. Для своевременного оформления пропусков необходимо до 12:00 (мск) 02 апреля 2018 направить ФИО участников совещания в адрес А.И. Расщепляева по электронной почте: air@so-ups.ru.
Программа заседания НИК В5 РНК СИГРЭ
|Название
|Докладчик
|Длительность
|1.
| Приветственное слово.
| А.В. Жуков
|5 мин
|2.
|Отчет о деятельности НИК В5 РНК СИГРЭ за 2018 год
|А.В. Жуков
|20 мин.
|3. Отчеты руководителей рабочих групп НИК В5 РНК СИГРЭ в 2018 году
|3.1
|РГ B5.1 «Подготовка специалистов в области РЗА»
|Б.А. Сафронов
|5 мин.
|3.2
|РГ B5.2 «Вопросы кибербезопасности в РЗА»
|М.В. Никандров
|5 мин.
|3.3
|РГ B5.3 «Развитие технологии СВИ в задачах мониторинга, защиты и управления»
|Д. М. Дубинин
|5 мин.
|3.4
|РГ B5.4 «Комплексы РЗА с гибкой функциональной архитектурой»
|А.А. Волошин
|5 мин.
|3.5
|РГ B5.5 «Развитие технологии «Цифровая подстанция»»
|А.С. Шеметов
|5 мин.
|3.6
|РГ В5.6 «Надежность комплексов РЗА»
|А.А. Волошин
|5 мин.
|4. Итоги работы 47 сессии CIGRE по тематике НИК В5 РНК СИГРЭ
|4.1
|Отчет об участии российской делегации НИК В5 на 47 сессии CIGRE
|А.В. Жуков
|10 мин
|4.2 Обзор мировых направлений развития РЗА по направлениям:
|4.2
|Релейная защита
|А.Н. Подшивалин
|5 мин.
|4.3
|Противоаварийная автоматика
|А.А. Лисицын
|5 мин.
|4.4
|Синхронизированные векторные измерения
|Д.М. Дубинин
|5 мин.
|4.5
|Информационная безопасность
|В.Г. Карантаев
|5 мин.
|4.6
|Технология «Цифровая подстанция»
|М. Ильин
|5 мин.
|4.7. Отчеты российских представителей по итогам работы WG
|4.7.1
|Отчет по работе WG B5.60 «Protection, Automation and Control Architectures with Functionality Independent of Hardware»
|А.А. Волошин
|5 мин.
|4.7.2
|Отчет по работе WG B5.58 «Faster protection and network automation systems: implications and requirements»
|А. Н. Подшивалин
|5 мин.
|4.7.3
|Вопросы оптимизации систем релейной защиты и управления
|А.А. Шапеев
|5 мин.
|4.7.4
|Отчет по работе WG B5.64 «Методы определения функциональных требований к устройствам релейной защиты, автоматики и управления»
|Т.Г. Бусыгин
|5 мин.
|4.7.5
|Отчет по работе WG B5.62 «Тестирования жизненного цикла устройств синхронизированных векторных измерений для их применения в системах релейной защиты, мониторинга и управления»
|Д.М. Дубинин
|5 мин.
|5.
|Взаимодействие НИК В5 и молодежной секции СИГРЭ по тематике РЗА
|Д.М. Серов
|10 мин
|6.
| План работы НИК В5 РНК СИГРЭ на 2019 год
| А.В. Жуков
|15 мин
|7.
|Подготовка к 48 сессии СИГРЭ.
|А.И. Расщепляев
|5 мин
|8. Заслушивание и обсуждение аннотаций докладов на 48 сессию CIGRE по предпочтительным темам SC B5
|8.1
|Опыт организации коммуникационных сетей передачи данных СВИ в системы защиты, автоматики и управления
|Д.М. Дубинин
|10 мин
|8.2
|Опыт реализации мониторинга и диагностики цифровых коммуникаций в соответствии со стандартом IEC 61850
|Д.А. Жуков
|10 мин
|8.3
|Варианты архитектур коммуникационных сетей для понижающих подстанций
|А.В. Мокеев
|10 мин
|8.4
|Повышение надежности работы противоаварийной автоматики путем исключения транзитных цепей следования сигналов команд в электроэнергетике РФ
|А.Г. Чирков
|10 мин
|8.5
|Новые вызовы для специалистов по РЗА в условиях современного развития техники релейной защиты
|А.А. Шапеев
|10 мин
|9.
|Дискуссия
|Члены НИК В5
|30 мин
|10.
| Подведение итогов
| А.В. Жуков
|10 мин.