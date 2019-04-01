Росэнергоатом рассматривает цифровизацию как инструмент для решения реальных проблем в области электроэнергетики

Росэнергоатом рассматривает цифровизацию как инструмент для решения реальных проблем, в том числе в области электроэнергетики. Об этом заявил заместитель генерального директора – директор по сбыту Концерна «Росэнергоатом» Александр Хвалько на круглом столе в рамках Международного саммита World Summit Smart Energy Russia 2019, прошедшего 26-27 марта 2019 года в Москве.

«Перед Росэнергоатомом как генерирующей компанией стоят определенные вызовы. Завершаются основные стройки новых энергоблоков атомных станций поколения «3+» с реакторами ВВЭР-1200. Необходимость повышения внутренней эффективности и объективные внешние изменения в энергосистеме вынуждают использовать цифровизацию как инструмент для решения реальных проблем электроэнергетики», – отметил А. Хвалько.

Он также рассказал о программе цифровизации Концерна «Росэнергоатом», отметив, что она может быть условно разделена на два основных направления – внутренняя цифровизация, или «цифровая (атомная) электростанция», и внешняя цифровизация, или «цифровая энергетика». Именно по такому пути сегодня идут крупные генерирующие компании, развивающие цифровые направления.

Для справки:

Всемирный саммит по умной энергетике World Summit Smart Energy Russia прошел 26-27 марта в Event Hall Даниловский (Москва). Участники саммита обсудили цифровое управление энергетикой, внедрение интеллектуальных счетчиков, энергонакопителей и цифровых двойников, а также децентрализацию, развитие микросетей, ВИЭ, использование аналитики больших данных для повышения эффективности и создания новых продуктов и другие инновационные технологии. На Саммите были представлены более 90 практических кейсов от лидеров рынка. В саммите приняли участие такие компании, как National Grid UK, «Русгидро», Enel X, Enerjisa, Accenture, International Renewable Energy Agency (IRENA), Eco Wave Power, Open Energi, ВЭБ, ВТБ, «Роснано» и другие.

Департамент коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом»