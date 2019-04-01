"Русал" восстановил поставки алюминия в Европу и США в полном объеме

"Русал" восстановил в полном объеме поставки первичного алюминия в США и Европу, которые были до введения санкций со стороны США. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Красноярского экономического форума генеральный директор "Русала" Евгений Никитин.

"Объем (отгрузок в Европу и США - прим. ТАСС) полностью восстановлен по алюминию. Не восстановлен пока по сплавам, но мы работаем над этим", - сказал глава компании.

Он отметил, что "Русал" продолжает восстанавливать поставки на все экспортные рынки в тех же объемах, которые были до введения санкций со стороны США.

Также, по его словам, компания уже начинает поставки по новым контрактам с японскими и американскими контрагентами.

В начале марта директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам "Русала" Олег Мухамедшин сообщал, что компания возобновила поставки в США высокомаржинальной продукции и сплавов на "существенных уровнях".

О санкциях

В апреле 2018 г. "Русал" попал под американские санкции, которые означают заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. Для "Русала", экспортировавшего более 80% своей продукции, эти санкции означали практически остановку деятельности. В конце января 2019 г. США сняли санкции с компании.

О компании

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2018 г. компания произвела 3,753 млн т алюминия, что на 1,3% больше, чем годом ранее. Продажи компании при этом сократились на 7,2%, до 3,671 млн т.

ТАСС