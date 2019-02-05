В Москве пройдёт конференция по транспортной энергетике и электрическому транспорту

15 мая 2019 г. в Москве пройдет международная конференция «Транспортная энергетика городских агломераций».

Цель конференции – оценить потенциал современных видов электрического транспорта, обсудить возможности совершенствования законодательной и нормативной базы в сфере электроснабжения транспортного комплекса городов, ознакомиться с передовыми зарубежными и отечественными практиками, инновационной продукцией и техническими решениями.

Конференция проводится в рамках программы 9-й международной выставки «ЭлектроТранс 2019»: электрическая мобильность, продукция и технологии для ГЭТ и метрополитенов. К участию приглашаются руководители транспортного комплекса муниципальных образований, специалисты служб электроснабжения железных дорог, предприятий ГЭТ и метрополитенов, проектные и учебные институты, поставщики оборудования и услуг.

Участники конференции обсудят ряд практических тем, касающихся законодательного и тарифного регулирования электроснабжения, оплаты используемых мощностей, контроля качества поставляемой электроэнергии, внедрения инновационных технологий в сферу электроснабжения городского транспорта, модернизации инфраструктуры электроснабжения сети городского электротранспорта. Среди других вопросов – «умная транспортная энергетика для умного города»: использование цифровых технологий в электроснабжении городского транспорта и пригородного железнодорожного сообщения. Для удобства делегатов, программа разбита по секциям и содержит как экспертные доклады, так и знакомство с новыми разработками. В рамках конференции также пройдёт открытое выездное заседание Экспертной секции Совета Федерации по вопросам развития энергоэффективных технологий в транспортной инфраструктуре.

Отдельный круглый стол будет посвящен техническим решениям для тяговых подстанций, тяговому электроприводу, технологиям рекуперации энергии, телеметрическому управлению электроснабжением, защите, диагностике и обслуживанию электротехнического оборудования, контактной сети. О новинках техники и решений расскажут экспоненты выставки «ЭлектроТранс»: НПП «ЭНЕРГИЯ», ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО», АО «Энергия», НИУ МЭИ, ООО «ФЕМ Рус ГмбХ», ООО «Чергос», АО «Электровыпрямитель», АО «Протон-Электротэкс», АО «ПЭМЗ», ОАО «Могилевлифтмаш» и другие предприятия.

По окончании конференции организуется технический визит в филиал ГУП «Мосгортранс» («Опыт эксплуатации электробусов»).

Организатор конференции - Экспертный Совет Международного центра поддержки и развития предприятий промышленности (ЭС МЦПП). В подготовке программы принимают участие ОООР «ГЭТ», Научно-экспертный совет Совета Федерации ФС РФ. Научно-экспертный совет состоит из представителей федеральных и муниципальных органов власти, общественных организаций, проектных институтов, определяющих политику развития городского общественного транспорта в России.

Посещение конференции и выставки «ЭлектроТранс» для специалистов отрасли — бесплатное, регистрация на сайте www.electrotrans-expo.ru.

Контакты организаторов: МЦПП, тел. +7 (499) 394-14-02, mspp@mspp-center.ru