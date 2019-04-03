CREG и Ofgem согласовали условия продажи пропускной способности Nemo Link

Отраслевые регуляторы Бельгии CREG и Великобритании Ofgem договорились об условиях торгов пропускной способностью трансграничного соединения между странами Nemo Link1 в случае выхода Великобритании из Евросоюза с 29 марта 2019 г. без подписания соглашения.

В соответствии с достигнутой регуляторами договоренностью, если для Великобритании перестанут действовать общеевропейские правила внутреннего энергетического рынка (Internal Energy Market, IEM), то формат неявного аукциона по продаже пропускной способности на рынке на сутки вперед будет заменен на явный, и проводить торги будет сервисная компания Joint Allocation Office (JAO).

Соответственно, при выходе Великобритании из ЕС последний неявный аукцион состоится 29 марта для поставок электроэнергии 30 марта, после чего первый явный аукцион состоится в период с 09:40 до 10:10 30 марта для поставок 31 марта.

Официальный сайт Elia

1 Nemo Link – HVDC соединение ±400 кВ пропускной способностью 1 000 МВт проходит по дну Северного моря через пролив Па-да-Кале от английской ПС Richborough в графстве Кент до бельгийской ПС Gezelle в районе Брюгге в Западной Фландрии. Общая длина Nemo Link составляет 140 км, из которых 130 км – подводный HVDCкабель. Соединение введено в коммерческую эксплуатацию 31 января 2019 г.