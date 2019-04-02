На стройплощадке энергоблока №2 АЭС "Руппур" (Бангладеш) установлен каркас шахты и закладная "ловушки расплава"

На площадке сооружения энергоблока №2 АЭС «Руппур» в Бангладеш (генеральный подрядчик — АСЭ, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») установлен укрупненный арматурный каркас шахты устройства локализации расплава топлива (УЛР, или «ловушка расплава») весом 58 тонн и закладная под УЛР весом 7,5 тонн.

«Завершение установки крупногабаритных деталей шахты УЛР является стартом подготовки к следующему важному этапу работ по возведению реакторного здания второго энергоблока, – отметил вице-президент – директор проекта по сооружению АЭС «Руппур» Сергей Ласточкин. – В ближайшее время специалисты приступят к монтажу УЛР – уникальной разработке российских атомщиков и одной из основных пассивных систем безопасности проекта станции».

Все работы идут в соответствии с графиком.

Для справки:

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на энергоблоке №1 Нововоронежской АЭС-2. Это эволюционный проект поколения 3+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. В 2017 года новый российский энергоблок был назван в числе трех лучших атомных блоков мира по версии влиятельного международного издания POWER (США). В 2015-2016 годах были проведены подготовительные работы на стройплощадке, разработана рабочая документация, а также материалы обоснования лицензий на размещение и сооружение блоков. В 2017 году реализация проекта сооружения АЭС «Руппур» продолжилась в соответствии с графиком. 4 ноября 2017 года регулирующий орган Бангладеш (BAERA) выдал лицензию на проектирование и сооружение станции. 30 ноября 2017 года состоялась торжественная церемония заливки «первого бетона» в основание энергоблока №1 АЭС «Руппур». А 14 июля 2018 года началась активная фаза строительства энергоблока №2 АЭС «Руппур»: состоялась торжественная церемония заливки «первого бетона» в основание энергоблока. 18 августа 2018 года на энергоблоке №1 начался монтаж устройства локализации расплава ядерного топлива («ловушка расплава»). В настоящее время развернуты работы на основных зданиях и сооружениях энергоблоков №1 и №2.

АСЭ (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») создан путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК «АСЭ» (Нижний Новгород), АО «Атомстройэкспорт» (Москва), АО «Атомэнергопроект» (Москва) и АО «АТОМПРОЕКТ» (Санкт-Петербург). АСЭ является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая около 30% глобального рынка сооружения АЭС. Инжиниринговый дивизион ведет свою деятельность в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 80% портфеля заказов приходится на проекты за рубежом. Реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Инжиниринговый дивизион опирается на полувековой опыт российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. Мы строим надежные и безопасные АЭС с реакторами типа VVER поколения 3+, которые отвечают всем международным требованиям и рекомендациям.

Пресс-служба компании АСЭ