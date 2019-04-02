"Русал" завершил строительство самой глубокой шахты России

"Русал" завершил строительство шахты "Черемуховская - Глубокая" на своем руднике в городе Североуральске Свердловской области. Общий объем инвестиций в строительство бокситовой шахты за 11 лет превысил 7,9 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба "Русала" в УрФО.

"Североуральский бокситовый рудник ввел в эксплуатацию завершающую, третью очередь шахты "Черемуховская - Глубокая". Инвестиции в пусковой объект составили около 460 млн рублей, общий объем инвестиций в строительство шахты "Черемуховская - Глубокая" превысил 7,9 млрд рублей", - говорится в сообщении. После запуска третьей очереди шахта начнет выход на проектную мощность, ее планируется достичь к 2027 год.

Русал начал строительство шахты "Черемуховская - Глубокая" на Североуральском бокситовом руднике (СУБР) 11 лет назад, в апреле 2015 года была запущена первая очередь, в январе 2017 года введена вторая очередь и началась добыча бокситов - сырья, которое используется при производстве алюминия. Глубина шахтного ствола "Черемуховской - Глубокой" составляет 1,5 км. Шахта является самой глубокой в России и входит в пятерку самых глубоких шахт мира. По итогам 2018 года на ней было добыто 463,6 тыс. т бокситовой руды.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2018 года компания произвела 3,753 млн т алюминия (на 1,3% больше, чем годом ранее), продажи компании при этом сократились на 7,2%, до 3,671 млн т. В апреле 2018 года "Русал", отправлявший до этого на экспорт более 80% своей продукции, попал под американские санкции, которые в конце января текущего года с компании были сняты.

ТАСС