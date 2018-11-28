Глава ПАО "МРСК Северо-Запада" представил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и.о. директора "Псковэнерго"

И.о. директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» назначен Александр Михайлов, который ранее возглавлял «Всеволожское предприятие электрических сетей». Перед ним поставлена задача внедрения цифровых технологий для повышения качества и надежности электроснабжения региона. 3 апреля 2019 года в Пскове на встрече с губернатором региона Михаилом Ведерниковым генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артем Пидник представил нового руководителя филиала и подчеркнул, что работа по повышению надежности и снижению аварийности в сетях ведётся непрерывно.

«Администрацию области, МРСК Северо-Запада и Псковэнерго связывают конструктивные взаимоотношения, и я рассчитываю, что наше результативное сотрудничество, главная цель которого - обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей региона и развитие инвестиционного потенциала Псковской области, будет продолжено», - сказал Губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона также поблагодарил энергокомпанию за обеспечение стабильной работы электросетевого комплекса региона в осенне-зимний период.

В январе 2019 года закончено комплексное техперевооружение подстанции 110 кВ «Завеличье», питающей часть Пскова и еще нескольких десятков населенных пунктов. В настоящее время филиал «Псковэнерго» завершает установку релейной защиты и противоаварийной автоматики на базе микропроцессорных терминалов на ключевом центре питания региона – ПС 110 кВ «Псков». Цифровые устройства с функцией осциллографирования и регистрации аварийных событий, внутреннего контроля и самодиагностики позволят свести к минимуму число нештатных ситуаций. Стоимость проекта 10,5 млн рублей. В 2019 году еще на пяти подстанциях 110 кВ - «Овсище», «Завеличье», «Поречье», «Кунья» и «Рябики» будут смонтированы микропроцессорные системы автоматической частотной разгрузки.

Инвестиционная программа «Псковэнерго» на 2019 год - 654, 2 млн рублей. Из них более трети средств- 242,4 млн рублей – это льготное технологическое присоединение. Утвержденная ремонтная программа - 460,9 млн рублей. Будут отремонтированы 3 331 км линий электропередачи и 1024 трансформаторных подстанций, расчищены 4167 га трасс ЛЭП.

«Мы продолжаем внедрять интеллектуальные технологии управления сетями в рамках утвержденной ПАО «Россети» концепции «Цифровая трансформация 2030», - подчеркнул Артем Пидник. - Это позволит нам выйти на новый уровень технологической эффективности и станет ключевым фактором повышения надежности и качества электроснабжения потребителей, даст возможность оптимизировать бизнес-процессы передачи и распределения электроэнергии, повысит эффективность работы. Наши планы по цифровизации будут синхронизированы с потребностями и программами развития региона. А конструктивное взаимодействие при формировании взвешенной тарифной политики – станет основой для построения цифровой экономики области».