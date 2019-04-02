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Инновации (разработки)

Кабели типа Raychem CANbus компании TE Connectivity обеспечивают скорость передачи данных до 1 Мб/с

Кабели типа Raychem CANbus компании TE Connectivity обеспечивают скорость передачи данных до 1 Мб/с

3 апреля 2019, 08:59
Рубрика: Инновации
Метки: TE Connectivity
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Компания TE Connectivity (TE), город Гаррисбург, штат Пенсильвания, США, выпустила на рынок кабели серии Raychem CANbus для локальной сети контроллеров (Controller Area Network).

Эти особо прочные высокоскоростные кабели с медными жилами, рассчитанные на эксплуатацию в сложных условиях, способны обеспечить передачу данных со скоростью до 1 Мб/с. Высококачественные кабели на основе витых пар с волновым сопротивлением 120 Ом выпускаются в различной модификации конструкций и отвечают требованиям стандартов SAE J1939, SAE J1939-11 и SAE J1939-15 для кабелей, используемых в наземных транспортных средствах военного назначения.

Компания TE Connectivity также предлагает конструкции кабелей типа Raychem CANBus, рассчитанные на рабочие температуры в диапазоне от –65° до 200°C (в зависимости от конструкции), которые могут использоваться в авиационно-космической и судостроительной отраслях. Разработанные компанией кабели просты в монтаже и прокладке. Компания также предлагает широкий выбор материалов для разработки кабельного решения в соответствии с конкретными требованиями потребителей и условиями окружающей среды при эксплуатации.

Кабели типа Raychem CANbus могут использоваться в системах наземного обеспечения, системах управления летательными аппаратами, бортовых кухнях воздушного судна, оборудовании воздушных судов военной и гражданской авиации, а также во многих других областях применения. Компания TE Connectivity также изготавливает кабели этого типа в соответствии с конкретными спецификациями заказчиков.

 

Компания: RusCable.Ru

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