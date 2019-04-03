Три новых резидента ТОР в Татарстане намерены инвестировать 66 млн рублей

Три новых резидента территорий опережающего развития (ТОР) "Нижнекамск" и "Зеленодольск" в Татарстане вложат более 66 млн руб. инвестиций в создание новых производств. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минэкономики региона.

"Под председательством премьер-министра Республики Татарстан Алексея Песошина в кабинете министров Республики Татарстан состоялись заседания комиссий по рассмотрению заявок на осуществление деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Нижнекамск" и "Зеленодольск". В рамках заседаний были одобрены к реализации три инвестиционных проекта. Объем капитальных вложений новых резидентов составит свыше 66 млн руб.", - говорится в сообщении.

Компания "ЦМК" планирует создать на территории ТОР "Нижнекамск" производство фасадных панелей. Согласно данным правительства республики, во втором квартале 2019 года инвестор планирует закупить оборудование и провести пусконаладочные работы, на третий квартал запланирован запуск производства. В 2023 году планируется выход на проектную мощность. На предприятии будет создано 25 рабочих мест.

Предприятие "Питон Кама" намерено наладить производство шинопроводов в Нижнекамске. Данные устройства используются для передачи электроэнергии. Основные заказчики продукции - компании из Татарстана, Чувашии, Санкт-Петербурга.

На территории ТОР "Зеленодольск" компания "Промэнерго" планирует запустить производство низковольтных комплектных устройств (НКУ) на базе интеллектуальных измерительных приборов учета электроэнергии.

ТАСС