В Минэнерго России поступило обращение об отнесении города Барнаула к ценовой зоне теплоснабжения

3 апреля 2019, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: АЛЬТЕРНАТИАНАЯ КОТЕЛЬНАЯ, СГК, ТЭК
Минэнерго России получило совместное обращение Администрации Барнаула (Алтайский край) и единой теплоснабжающей организации в городе - Сибирской генерирующей компании (СГК) - о присвоении городу статуса ценовой зоны теплоснабжения. Это один из этапов, необходимых для перехода города на новую модель рынка тепловой энергии с ценообразованием по методу "альтернативной котельной".
Следующим этапом станет рассмотрение подготовленного муниципалитетом и энергокомпанией пакета документов, согласование проекта с Минстроем России и ФАС России. Далее Минэнерго России проект решения о переходе города Барнаула на метод «альткотельной» внесет на рассмотрение в Правительство РФ.
Барнаул стал первым региональным центром страны, направившим обращение на отнесение к ценовой зоне теплоснабжения.
Предполагается, что переход на новую модель привлечет дополнительные инвестиции в систему теплоснабжения города, необходимые для обновления теплосетевой инфраструктуры города и повышение качества теплоснабжения потребителей.
В рамках проекта соглашения между администрацией города и СГК, приложенного к пакету документов, теплоснабжающая организация обязуется вложить 7,8 миллиардов рублей в модернизацию системы теплоснабжения. Основной объем инвестиций и перекладок сетей пройдет в ближайшие пять лет.
Закон об "альтернативной котельной" был принят в июле 2017 года и призван стимулировать привлечение инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры и изменить систему регулирования в области тарифообразования. «Альткотельная» предполагает переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя на долгосрочный период (на 10 лет и более).
На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два города России – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.