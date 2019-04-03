В Минэнерго России поступило обращение об отнесении города Барнаула к ценовой зоне теплоснабжения

Минэнерго России получило совместное обращение Администрации Барнаула (Алтайский край) и единой теплоснабжающей организации в городе - Сибирской генерирующей компании (СГК) - о присвоении городу статуса ценовой зоны теплоснабжения. Это один из этапов, необходимых для перехода города на новую модель рынка тепловой энергии с ценообразованием по методу "альтернативной котельной".

Следующим этапом станет рассмотрение подготовленного муниципалитетом и энергокомпанией пакета документов, согласование проекта с Минстроем России и ФАС России. Далее Минэнерго России проект решения о переходе города Барнаула на метод «альткотельной» внесет на рассмотрение в Правительство РФ.

Барнаул стал первым региональным центром страны, направившим обращение на отнесение к ценовой зоне теплоснабжения.

Предполагается, что переход на новую модель привлечет дополнительные инвестиции в систему теплоснабжения города, необходимые для обновления теплосетевой инфраструктуры города и повышение качества теплоснабжения потребителей.

В рамках проекта соглашения между администрацией города и СГК, приложенного к пакету документов, теплоснабжающая организация обязуется вложить 7,8 миллиардов рублей в модернизацию системы теплоснабжения. Основной объем инвестиций и перекладок сетей пройдет в ближайшие пять лет.

Закон об "альтернативной котельной" был принят в июле 2017 года и призван стимулировать привлечение инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры и изменить систему регулирования в области тарифообразования. «Альткотельная» предполагает переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя на долгосрочный период (на 10 лет и более).

На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два города России – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области.