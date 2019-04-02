В Нидерландах планируется построить крупнейшую в мире ВЭС, размещенную во внутреннем водоеме

Компания Windpark Fryslân заключила предварительный контракт с консорциумом в составе энергокомпаний Van Oord и Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) на строительство и последующее сервисное обслуживание в течение 16 лет ветровой электростанции (ВЭС) мощностью 383 МВт, которая будет самой большой в мире из всех построенных в акватории внутреннего водоёма.

ВЭС будет сооружена на территории искусственного озера Эйсселмер (Ijsselmeer)4 в Нидерландах. На площадке станции будет установлено 89 ветровых турбин SWT-DD-130 производства SGRE мощностью до 4,3 МВт каждая и диаметром ротора 130 м.

Проектом строительства ВЭС также предусмотрено создание островного птичьего заповедника к югу от дамбы Афслуитдейк (Afsluitdijk), площадь суши которого составит 2 га, а затопленной части – 25 га. Во время строительства ВЭС островная часть будет использована в качестве рабочей площадки.

Van Oord и SGRE были выбраны в качестве предпочтительных подрядчиков по проекту 3 августа 2018 г. В рамках консорциума Van Oord отвечает за проектирование, изготовление и монтаж фундаментов и кабелей, а также за поставку оборудования для установки компонентов ветровых турбин. SGRE отвечает за проектирование, изготовление, монтаж и ввод в эксплуатацию ветровых турбин и береговой ПС Бризанддейк (Breezanddijk), размещенной на дамбе Афслуитдейк.

Инвестиционное решение по проекту ожидается в третьем квартале 2019 г., а ввод ВЭС в эксплуатацию запланирован в 2021 г.

Проект сооружения ВЭС Fryslân не предусмотрен национальной программой развития офшорной ветроэнергетики, в соответствии с которой к 2030 г. должны эксплуатироваться объекты офшорной ветровой генерации общей мощностью 11,5 ГВт и вырабатывающих 40% электроэнергии в стране.

Официальный сайт компании Van Oord

4 Эйсселмер — крупнейший по площади пресноводный водоём Западной Европы. Это искусственное пресноводное озеро в центральных Нидерландах было образовано в 1932 г. на месте бывшего залива Зёйдерзе. От Северного моря озеро отделено 32-километровой дамбой шириной около 60 м. Общая площадь озера — около 1 100 км², средняя глубина от 5 до 6 м.