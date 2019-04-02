Атомэнергомаш увеличил консолидированную выручку в 2018 году до 71 млрд. рублей

Консолидированная выручка Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом» – Группы компаний «Атомэнергомаш» (АЭМ) в 2018 году увеличилась на 4,4% и составила 71 млрд. рублей. Показатель EBITDA вырос на 15,3%, до 11,3 млрд. рублей. Показатель эффективности операционной деятельности (рентабельность по EBITDA) вырос на 14,2% и составил 16%.

Рост рентабельности обусловлен повышением эффективности производства как основного оборудования АЭС, так и в неатомных бизнес-направлениях. Дополнительное положительное влияние оказала реализация непрофильного имущества и активов.

«За пять лет выручка дивизиона увеличилась более чем в полтора раза, а доля новых бизнесов в выручке выросла до 45%. За пределами атомной отрасли мы активно развиваем присутствие компании на рынке оборудования для СПГ-заводов, производим основное энергетическое оборудование для заводов по переработке отходов в энергию, выступаем партнерами по локализации в России современных технологий для нефтегазового комплекса, судостроения и энергетики. Я благодарю всех наших партнеров за доверие и конструктивное взаимодействие», - отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

Напомним, портфель заказов АЭМ в 2018 году превысил 623 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом почти на 37%.

Полные финансовые итоги деятельности Группы компаний «Атомэнергомаш» будут опубликованы в Интегрированном годовом отчете за 2018 год.

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АО «Атомэнергомаш» – энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. Компания является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения и других отраслей промышленности. Холдинг объединяет ведущие производственные, научно-исследовательские, инжиниринговые предприятия в России и за рубежом. Официальный сайт www.aem-group.ru