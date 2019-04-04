Начался завершающий этап строительства БелАЭС

Начался завершающий этап строительства Белорусской АЭС. Атомная электростанция не будет представлять угрозы для экологии, передает БелРос.

Стройплощадка АЭС - это сто тридцать объектов. Сейчас здесь работают 7000 человек. Наладчики химического цеха проверяют сложные гидросооружения. В десятках километров труб будут очищать воду для охлаждения реактора.

Современные технологии обеспечивают экологическую безопасность. На нужды станции из реки Вилии ежегодно будут забирать сотни тысяч тонн воды. Но на уровень самой реки это никак не повлияет: после использования всю воду вернут обратно, а за ее чистотой проследят в лаборатории.

«Это гидросооружение не перегораживает реку, и не несет никакого влияния отрицательного на реку», - заявил начальник Отдела охраны окружающей среды БелАЭС Игорь Киреев.

Высоковольтные линии уже подвели к станции – всего около тысячи километров. Осталось подать на провода напряжении с АЭС. Один из энергоблоков готов на 87 процентов. Как отмечают в Министерстве энергетики, первые киловатты электричества белорусская АЭС выдаст уже до конца года. А на полную мощность выйдет - в июле 2020 года.

"БелРос"