Российские специалисты разработали арамидные нити для оптических кабелей

Разработку арамидных нитей с повышенным модулем упругости и термостойкостью, а также технологий их изготовления и переработки для оптических кабелей выполнили специалисты Межотраслевого инжинирингового центра «Композиты России». Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба предприятия.

«Мы изготовили опытную партию двух типов оптических кабелей, которые были испытаны на соответствие требованиям технического задания и рекомендациям Минсвязи (РФ). Испытания показали, что полученные арамидные нити и жгуты с повышенным модулем упругости могут быть использованы для получения оптических кабелей, в том числе специального назначения», — сообщил Владимир Нелюб о следующем этапе работы.

Арамидные нити и жгуты, разработанные в процессе данной работы, по технологическим качествам не уступают нитям кевлар, тварон и херакрон, а по модулю упругости их даже превосходят. Кроме того, коллективом авторов был получен патент на изобретение «Размеростабильный арамидный жгут с повышенной термостойкостью».

Межотраслевой инжиниринговый центр «Композиты России» — это структурное подразделение МГТУ им. Н. Э. Баумана созданное 15 июня 2011 года для содействия в разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных решений университета.

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