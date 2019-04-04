Российские ученые впервые синтезировали полимеры под действием солнечного света

В Министерстве науки и высшего образования РФ сообщили, что технология позволит сделать процесс полимеризации более энергоэффективным, а также создать новые полимеры с полезными свойствами

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) впервые провели процесс полимеризации - синтеза полимеров - при комнатной температуре под действием света, хотя обычно этот процесс протекает при высоких температурах. Новая технология позволит сделать производство полимеров более энергоэффективным, а также создать новые полимеры с полезными свойствами, сообщила в четверг пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Новую концепцию полимеризации исследователи уже опробовали в лаборатории на примере синтеза "умных" или функциональных полимеров, свойства которых можно буквально программировать на стадии создания", - говорится в сообщении.

Традиционно синтез полимеров протекает при температурах около 150 градусов Цельсия. С одной стороны, это влечет за собой энергетические затраты, с другой - далеко не все полимеры с полезными свойствами и нужного качества можно получать в таких условиях. Для преодоления этих вызовов ученые решили использовать пару плазмон-поляритон.

Поляритон - квазичастица, возникающая при взаимодействии фотонов, например, с плазмонами. Плазмоны - еще одна квазичастицы, которая определяет оптические свойства металлов и полупроводников. Плазмон-поляритон возникают вблизи поверхности твердых тел из-за колебаний электронов. По сути, они преобразует световую энергию и благодаря этому свойству запускают синтез полимеров.

"Эти частицы позволяют делать то, что раньше было просто невозможно. В данном случае - проводить реакции при комнатной температуре под действием света - лазера или просто солнечного света", - сказал доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Павел Постников, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, в глобальном смысле ученые решают вопрос применения новых источников энергии для проведения химических реакций. Так, многие из них протекают при крайне высоких температурах и в промышленных масштабах требуют колоссальных энергозатрат.

"Поэтому стоит задача снижения температуры, при которой протекают реакции и разработки новых методов подачи энергии для химической реакции. В этом контексте ученые сейчас особое внимание обращают на свет, ведь он является "зеленым" и экологичным источником энергии", - пояснил Постников.

ТАСС