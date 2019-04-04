"ССТэнергомонтаж" обогревает Лебединский ГОК

Специалисты «ССТэнергомонтаж» спроектировали и поставили систему электрообогрева на новую подстанцию «Лебеди-330» Лебединского ГОКа.

Лебединский горно-обогатительный комбинат — один из крупнейших российских производителей железорудного сырья. Он расположен в городе Губкин Белгородской области. Лебединский ГОК входит в металлургический холдинг «Металлоинвест», ведущего поставщика железорудной и металлизованной продукции.

Лебединский ГОК дважды занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Во-первых, как предприятие, разрабатывающее уникальное по запасам месторождение железной руды Курской магнитной аномалии. А, во-вторых, как оператор крупнейшего в мире карьера по добыче негорючих полезных ископаемых глубиной 450 м и диаметром около 5 км.

Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех промышленных мощностей и инфраструктуры, комбинату необходимы внушительные энергетические ресурсы. Важную роль для выполнения этой задачи играет крупнейшая подстанция предприятия — «Лебеди-330».

Данная электрическая подстанция оборудована по последнему слову техники и включает в себя амперный трансформатор в 200 мегавольт с сетями и обвязкой. «Лебеди-330» располагают четырьмя такими энергоблоками. «Мозг» объекта — микропроцессорная автоматика, что позволяет производить качественное обслуживание оборудования, его мониторинг и в случае необходимости локализацию внештатных ситуаций.

Особое внимание на электрической подстанции «Лебеди-330» уделяется вопросам обеспечения пожарной безопасности. Объект оборудован современной системой пожаротушения, в составе которой два резервуара по 200 кубических метра воды каждый.



Пожарные резервуары находятся на открытом воздухе и служат для хранения запасов воды, необходимой в экстренных случаях для безопасности людей, технологического оборудования, материальных ценностей, зданий и сооружений подстанции. Чтобы вода в емкостях не замерзла, инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» (входит в ГК «ССТ) поставила и смонтировала на резервуарах 626 метров саморегулирующего кабеля HTP общей мощностью 15,8 кВт.

Кабель HTP специально разработан для использования на промышленных объектах во взрывозащищенном исполнении, что подтверждено международными сертификатами ATEX, IECEx и VDE. Саморегулирование повышает эффективность, безопасность и надежность системы. Тепловыделение кабеля регулируется в ответ на изменение температуры, что исключает перегрев и повышает энергоэффективность установки.

Системы электрообогрева «ССТэнергомонтаж» установлены на многих объектах промышленности, включая электростанцию Бованенковского нефтегазового месторождения и станцию пенного пожаротушения «Ямала-СПГ».

Группа компаний «Специальные системы и технологии», основанная в 1991 году, — крупнейший в России и один из крупнейших в мире производителей нагревательных кабелей и систем электрообогрева. Продукты и решения ГК «ССТ» представлены на всей территории России и экспортируются в 60 стран мира. Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж», входящая в ГК «ССТ», осуществляет полный комплекс услуг по электрообогреву «под ключ», включая проектирование, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание.