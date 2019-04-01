Комиэнерго заменит 100 опор для 300 сельских жителей

Филиал МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» (входит в ГК «Россети») проводит капитальный ремонт воздушной линии 10 кВ в Корткеросском районе республики. Работы направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей поселка Веселовка и деревень Дань и Конша с населением около 300 человек. Кроме того, линия является кольцевой для потребителей населенных пунктов Мордино, Усть-Локчим, Позтыкерос, Бояркерос и Собино – в случае технологического нарушения в основной сети или при ремонтных схемах она обеспечит электроснабжение 2 700 жителей и социально значимых объектов.

Линия 10 кВ длиной 32 км от д.Дань до д. Позтыкерос в свое время была передана на баланс Комиэнерго от местного леспромхоза. В 1994 году энергокомпания ее полностью реконструировала – тогда были установлены новые опоры из непропитанной древесины на железобетонных приставках.



В 2019 в ходе капитального ремонта филиал меняет 100 опор на деревянные со специальной пропиткой и металлическими траверсами, место устаревших стеклянных изоляторов займут современные полимерные. Все работы ведутся без перерыва в электроснабжении потребителей.



Затраты на капитальный ремонт линии составляют 4,5 млн рублей.