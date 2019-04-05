Минэнерго России планирует внедрить лучшие практики управления национальными проектов

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын принял участие в работе Форума «Национальные проекты – этап реализации», который проходит на площадке Корпоративного университета Сбербанка.

В рамках мероприятия Правительство Российской Федерации с 4 апреля по 6 апреля проведет серию совещаний по реализации национальных проектов в регионах России. В первый день были проведены консультации с руководителями региональных проектных офисов, обозначены роль и место проектных офисов в национальных проектах, а также обсуждены вопросы по организации проектной деятельности в органах государственной власти.

Антон Инюцын как куратор проектной деятельности в Минэнерго России рассказал, что в рамках «майского» Указа Президента РФ Владимира Путина Министерство активно участвует в реализации мероприятий национальных проектов «Экология», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт» и «Жилье и городская среда», а также является ответственным исполнителем двух федеральных проектов Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Кроме этого, по указанию Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака Минэнерго России совместно с Минприроды России, Минпромторгом России, Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и ПАО «Газпром нефть» разработан паспорт федерального проекта «Освоение баженовской свиты в Западной Сибири», который сейчас находится на финальной стадии согласования.