 
Подписаться на новости
Мероприятия

Минэнерго России планирует внедрить лучшие практики управления национальными проектов

Минэнерго России планирует внедрить лучшие практики управления национальными проектов

5 апреля 2019, 10:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: НАЦПРОЕКТ, ФОРУМ

Обсудить на форуме

189 просмотров

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын принял участие в работе Форума «Национальные проекты – этап реализации», который проходит на площадке Корпоративного университета Сбербанка.

В рамках мероприятия Правительство Российской Федерации с 4 апреля по 6 апреля проведет серию совещаний по реализации национальных проектов в регионах России. В первый день были проведены консультации с руководителями региональных проектных офисов, обозначены роль и место проектных офисов в национальных проектах, а также обсуждены вопросы по организации проектной деятельности в органах государственной власти.

Антон Инюцын как куратор проектной деятельности в Минэнерго России рассказал, что в рамках «майского» Указа Президента РФ Владимира Путина Министерство активно участвует в реализации мероприятий национальных проектов «Экология», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт» и «Жилье и городская среда», а также является  ответственным исполнителем двух федеральных проектов Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Кроме этого, по указанию Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака Минэнерго России совместно с Минприроды России, Минпромторгом России, Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и ПАО «Газпром нефть» разработан паспорт федерального проекта «Освоение баженовской свиты в Западной Сибири», который сейчас находится на финальной стадии согласования.

«В рамках данного проекта планируется к 2025 году обеспечить вовлечение в разработку более 760 млн. т. извлекаемых запасов углеводородов, увеличить на 30 млрд руб./год поступления в бюджет Российской Федерации за счет акцизов, налогов и других отчислений, а также создать дополнительно до 16 000 рабочих мест», - пояснил Антон Инюцын.

Компания: Министерство энергетики РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
6 специалистов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья представили свои компании на отборочном модуле Международного молодежного энергетического форума ПАО
Цифровые осциллографы с полосами пропускания 500 МГц – 4 ГГц - представляет участник выставки - компания ПриСТ
В 2018 году в России произвели почти 4 млн тонн алюминия

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно