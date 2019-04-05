Компания COMPOLY® была создана для разработки и производства термопластичных композиций, которые способны заменить традиционные материалы, такие как ПВХ, резина, латекс, полиуретан в различных областях промышленности.

На выставке «Wire Russia 2019» компания COMPOLY® представит направления компаундов для кабельно-проводниковой продукции.

TPEComW®- термпоэластопласты для кабельно-проводниковой продукции

FRCom® –безгалогенные HFFR компаунды

TPEComW® термопластичный кабельный компаунд

Термопластичные композиции марки TPEComW® благодаря специально оптимизированным свойствам, прекрасно подходят для изготовления оболочки и изоляции гибкого кабеля. Использование современных нетоксичных компонентов, широкий диапазон твердости от 40 ед. Шор А до 50 ед. Шор Д, великолепная эластичность, низкая температура хрупкости, стойкость к воздействию агрессивных сред, а также пригодность к многократной переработке - все это неоспоримые преимущества термоэластопластов семейства TPEcomW®.

Кабель гибкий, изготовленный с применением компаунда TPEComW®, предназначен для эксплуатации в условиях частых знакопеременных механических нагрузок в сочетании с воздействием агрессивных сред и интенсивного УФ излучения при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 750С.



FRCom® безгалогенная огнестойкая полимерная композиция

Безгалогенные HFFR компаунды- это композиции на основе полиолефинов с уникальным набором добавок и наполнителей, придающих изделию свойство самозатухания и малодымности.

Компаунды FRCom® - это принципиально новое решение замены ПВХ и других галогенсодержащих полимеров в тех областях применений, где требуется снижение дымообразования и выделения коррозионно-активных газов, а также обеспечение работоспособности в условиях пожара.

При воздействии открытого огня, изделие с применением HFFR компаунда, отличаются малым выделением дыма и токсичных веществ, что обусловлено отсутствием в составе высокотоксичных вещество (хлор, фтор, йод, бром. Готовая продукция, изготовленная на основе FRCom®, при возгорании не распространяет горение, имеет свойство самозатухания.

Основное применение безгалогенного компаунда FRCom®, - это изоляция проводников, внешняя оболочка кабельно-проводниковой продукции, а также заполнитель промежуточного слоя. В соответствии с требованиями пожарной безопасности эта продукция применяется при прокладке кабельно-проводниковой продукции в общественных зданиях, детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов, спортивных сооружений, телекоммуникационных центров и прочих мест массового пребывания людей.

Ассортимент компаундов COMPOLY®