Проверка пройдена: Adeo Groupe

97,6 из 100 — с таким результатом «Завод ССТ Теплые Полы» прошел аудит Adeo Groupe.

Adeo Groupe — международный холдинг, которому принадлежит один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров «Леруа Мерлен». На российский рынок сеть «Леруа Мерлен» вышла в 2004 году, сегодня она занимает первое место среди магазинов формата «сделай сам» по ассортименту, обороту и объему продаж на квадратный метр.

Adeo Groupe проводит проверку потенциальных поставщиков и работает с компаниями, получившими только высшие баллы по итогам прохождения аудита. Попасть в сеть непросто, зато для тех, кто проходит строгий отбор, открываются большие возможности для стабильной совместной работы. Adeo Groupe проверяет состояние производства потенциального поставщика на наличие необходимых условий для обеспечения стабильности характеристик выпускаемой продукции, предназначенной для распространения в сети «Леруа Мерлен».

В марте 2019 года «Завод ССТ Теплые Полы» при прохождении аудита Adeo Groupe получил наивысший рейтинг надежности поставщика категории А, набрав 97,6 баллов из 100 возможных. Проверку проводила независимая компания BSI MS CIS.

В комментариях аудиторы отметили высокую степень внедрения инструментов бережливого производства, особенно выделив систему 5S. 5S — философия подхода к производству, при которой ежедневно улучшается порядок и безопасность на рабочих местах, а также уделяется внимание здоровью сотрудников.

Комментирует исполнительный директор «Завода ССТ Теплые Полы» Сергей Лебедев: «Это высокий результат, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Уже сейчас мы продолжаем проводить тренинги по бережливому производству, а также совершенствовать наши процессы, чтобы оставаться одними из лучших производителей в мире».

В настоящее время в сети международного DIY-ритейлера представлены теплые полы, терморегуляторы под брендами ГК «ССТ», а также OEM-продукция. Весь ассортимент соответствует требованиям национальных и международных стандартов (включая ГОСТ Р, ГОСТ Р Ех), а также технических регламентов РФ и Таможенного союза. На «Заводе ССТ Теплые Полы» внедрена в 2004 году система контроля качества, соответствующая ISO 9001.