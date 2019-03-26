Расширение ассортимента

Компания «Элком-Электро» расширила ассортимент по группам: диэлектрический инструмент, инструмент для работы с кабелем, стабилизаторы напряжения, сварочное оборудование.
Уже сегодня на складе в Москве:
Haupa
Производитель поддерживает традиции качества на высоком уровне и удовлетворяет запросы самых взыскательных пользователей.
Качество всей продукции подтверждается сертификатами. Ассортиментный ряд более 5000 позиций.
Основные направления:
- Всё для кабеля
- Работа под напряжением
- Ручной инструмент
Преимущества продукции бренда:
- Соблюдение европейских стандартов качества. Страна-производитель Германия.
- Надёжность в эксплуатации. Гарантия на всю продукцию 1 год.
- Привлекательная цена. Сравнимые по качеству, функционалу и надежности аналоги инструмента ведущих европейских брендов стоят в разы дороже.
Ресанта
Бренд №1 на рынке сварочных аппаратов и стабилизаторов напряжения.
Качество продукции подтверждается сертификатами.
Основные направления:
- тепловая техника,
- сварочное оборудование,
- стабилизаторы напряжения.
Преимущества продукции бренда:
- Высокое качество и надёжность в эксплуатации. Гарантия на продукцию до 2 лет.
- Удобство обслуживания. Производитель имеет сеть из 83 сервисных центров по всей России и в крупных городах Казахстана, позволяющую решать любые вопросы, касающиеся оборудования и гарантийного ремонта.
- Привлекательная цена. Аналогичные модели других производителей стоят в разы дороже.
Шток
Российский производитель качественного инструмента по доступной цене. Торговая марка SHTOK хорошо знакома российским электромонтажникам.
Преимущества продукции бренда:
- Качество на уровне европейских производителей.
- Надёжность в эксплуатации. Гарантия на продукцию до 3 лет.
- Полный ассортимент продукции для решения любых задач электромонтажа.
- Техническая поддержка и сервисное обслуживание.
- Привлекательная цена. Данный инструмент стоит дешевле аналогов европейских, американских или японских производителей, и при этом способен выполнять задачи на аналогичном уровне.