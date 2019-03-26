Расширение ассортимента

Компания «Элком-Электро» расширила ассортимент по группам: диэлектрический инструмент, инструмент для работы с кабелем, стабилизаторы напряжения, сварочное оборудование.

Уже сегодня на складе в Москве:

Haupa

Производитель поддерживает традиции качества на высоком уровне и удовлетворяет запросы самых взыскательных пользователей.

Качество всей продукции подтверждается сертификатами. Ассортиментный ряд более 5000 позиций.

Основные направления:

Всё для кабеля

Работа под напряжением

Ручной инструмент

Преимущества продукции бренда:

Соблюдение европейских стандартов качества. Страна-производитель Германия. Надёжность в эксплуатации. Гарантия на всю продукцию 1 год. Привлекательная цена. Сравнимые по качеству, функционалу и надежности аналоги инструмента ведущих европейских брендов стоят в разы дороже.

Ресанта

Бренд №1 на рынке сварочных аппаратов и стабилизаторов напряжения.

Качество продукции подтверждается сертификатами.

Основные направления:

тепловая техника,

сварочное оборудование,

стабилизаторы напряжения.

Преимущества продукции бренда:

Высокое качество и надёжность в эксплуатации. Гарантия на продукцию до 2 лет. Удобство обслуживания. Производитель имеет сеть из 83 сервисных центров по всей России и в крупных городах Казахстана, позволяющую решать любые вопросы, касающиеся оборудования и гарантийного ремонта. Привлекательная цена. Аналогичные модели других производителей стоят в разы дороже.

Шток

Российский производитель качественного инструмента по доступной цене. Торговая марка SHTOK хорошо знакома российским электромонтажникам.

Преимущества продукции бренда: