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Производство

Расширение ассортимента

Расширение ассортимента

5 апреля 2019, 13:40
Рубрика: Производство
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО
Отрасль: Электротехника 

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Компания «Элком-Электро» расширила ассортимент по группам: диэлектрический инструмент, инструмент для работы с кабелем, стабилизаторы напряжения, сварочное оборудование.

Уже сегодня на складе в Москве:

Haupa

Производитель поддерживает традиции качества на высоком уровне и удовлетворяет запросы самых взыскательных пользователей.
Качество всей продукции подтверждается сертификатами. Ассортиментный ряд более 5000 позиций.

Основные направления:

  • Всё для кабеля
  • Работа под напряжением
  • Ручной инструмент

Преимущества продукции бренда:

  1. Соблюдение европейских стандартов качества. Страна-производитель Германия.
  2. Надёжность в эксплуатации. Гарантия на всю продукцию 1 год.
  3. Привлекательная цена. Сравнимые по качеству, функционалу и надежности аналоги инструмента ведущих европейских брендов стоят в разы дороже.

 

Ресанта

Бренд №1 на рынке сварочных аппаратов и стабилизаторов напряжения.

Качество продукции подтверждается сертификатами.

Основные направления:

  • тепловая техника,
  • сварочное оборудование,
  • стабилизаторы напряжения.

Преимущества продукции бренда:

  1. Высокое качество и надёжность в эксплуатации. Гарантия на продукцию до 2 лет.
  2. Удобство обслуживания. Производитель имеет сеть из 83 сервисных центров по всей России и в крупных городах Казахстана, позволяющую решать любые вопросы, касающиеся оборудования и гарантийного ремонта.
  3. Привлекательная цена. Аналогичные модели других производителей стоят в разы дороже.

 

Шток

Российский производитель качественного инструмента по доступной цене. Торговая марка SHTOK хорошо знакома российским электромонтажникам.

Преимущества продукции бренда:

  1. Качество на уровне европейских производителей.
  2. Надёжность в эксплуатации. Гарантия на продукцию до 3 лет.
  3. Полный ассортимент продукции для решения любых задач электромонтажа.
  4. Техническая поддержка и сервисное обслуживание.
  5. Привлекательная цена. Данный инструмент стоит дешевле аналогов европейских, американских или японских производителей, и при этом способен выполнять задачи на аналогичном уровне.

 

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Элком-Электро"

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