АО "РУСБУРМАШ" примет участие в строительстве инфраструктуры Удоканского горно-металлургического комбината

АО «РУСБУРМАШ» (специализированная компания по проведению буровых, геологоразведочных и строительных работ Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») примет участие в строительстве инфраструктуры Удоканского горно-металлургического комбината.

Удоканское месторождение с ресурсами свыше 26 млн тонн является крупнейшим месторождением меди в России. Пусконаладочные работы запланированы на 2021 год, выход на полную мощность первой очереди ГМК – на 2022 год. Предприятие в Каларском районе Забайкальского края будет выпускать катодную медь и сульфидный концентрат.

В настоящее время ведется строительство основных объектов энергетической инфраструктуры Удоканского ГМК. АО «РУСБУРМАШ» проведет работы по бурению скважин для строительства подстанций в сложных климатических условиях высокогорной местности. Конечным заказчиком работ выступает «Байкальская горная компания» (ООО «БГК»).

В рамках контракта специалисты АО «РУСБУРМАШ» соорудят более 700 скважин. Учитывая сложность геологических разрезов месторождения, будет использовано специализированное буровое оборудование.

«Располагая необходимыми компетенциями, мы планируем принимать активное участие в работах по освоению крупнейшего в России Удоканского месторождения меди», - отметил заместитель генерального директора по развитию АО «РУСБУРМАШ» Глеб Носырев.

Услуги специализированной компании Уранового холдинга «АРМЗ» пользуются высоким спросом на внешнем рынке. Так, с 2018 года АО «РУСБУРМАШ» выполняет работы по заказам АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», ЗАО «ГИДЭК», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ООО «Мангазея Золото» и других крупных компаний.

Пресс-служба АО «РУСБУРМАШ»