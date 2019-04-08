АО "РУСБУРМАШ" примет участие в строительстве инфраструктуры Удоканского горно-металлургического комбината

Интервью с генеральным директором ООО "ХКА"
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8 апреля 2019, 14:10
Рубрика: Производство
Метки: РУСБУРМАШ
Отрасль: Горнодобывающая промышленность Машиностроение
АО «РУСБУРМАШ» (специализированная компания по проведению буровых, геологоразведочных и строительных работ Уранового холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») примет участие в строительстве инфраструктуры Удоканского горно-металлургического комбината.
Удоканское месторождение с ресурсами свыше 26 млн тонн является крупнейшим месторождением меди в России. Пусконаладочные работы запланированы на 2021 год, выход на полную мощность первой очереди ГМК – на 2022 год. Предприятие в Каларском районе Забайкальского края будет выпускать катодную медь и сульфидный концентрат.
В настоящее время ведется строительство основных объектов энергетической инфраструктуры Удоканского ГМК. АО «РУСБУРМАШ» проведет работы по бурению скважин для строительства подстанций в сложных климатических условиях высокогорной местности. Конечным заказчиком работ выступает «Байкальская горная компания» (ООО «БГК»).
В рамках контракта специалисты АО «РУСБУРМАШ» соорудят более 700 скважин. Учитывая сложность геологических разрезов месторождения, будет использовано специализированное буровое оборудование.
«Располагая необходимыми компетенциями, мы планируем принимать активное участие в работах по освоению крупнейшего в России Удоканского месторождения меди», - отметил заместитель генерального директора по развитию АО «РУСБУРМАШ» Глеб Носырев.
Услуги специализированной компании Уранового холдинга «АРМЗ» пользуются высоким спросом на внешнем рынке. Так, с 2018 года АО «РУСБУРМАШ» выполняет работы по заказам АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», ЗАО «ГИДЭК», ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ООО «Мангазея Золото» и других крупных компаний.
Пресс-служба АО «РУСБУРМАШ»