Размещены материалы расширенного заседания НИК В5 РНК СИГРЭ

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8 апреля 2019, 16:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК B5
Отрасль: Электроэнергетика
04.04.2019 в АО «СО ЕЭС» состоялось расширенное заседание НИК В5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и автоматика», посвященное вопросам текущей деятельности НИК, участия делегации В5 РНК СИГРЭ на 47-ой Сессии СИГРЭ в Париже и подготовке к 48-ой сессии СИГРЭ (публичные очные слушания авторов аннотаций с целью их отбора на 48 Сессию СИГРЭ).
В заседании приняли участие более 60 специалистов из АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «РусГидро», АО «Концерн Росэнергоатом», ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ», ОАО «ВНИИР», ООО «Энергопромавтоматизация», АО «РАСУ», АО «РТСофт», ООО «АльероПауэр», ООО «ТЕКВЕЛ», ООО МНПП «Антракс», ООО «ДжиИ Рус», ООО «Прософт- Системы», ООО «Солар Секьюрити», ООО «ПиЭлСи Технолоджи», АО «ОЭК», ФГБОУ ВО «ИГЭУ», ООО НПП «ЭКРА», ООО «ЭНТЕЛ», ООО «Релематика», ИТЦ «Континум», ООО «Юнител Инжиниринг», ООО «Цифровая Подстанция», Журнал «Энергетик», Журнал «Энергия единой сети».
Материалы заседания НИК В5 РНК СИГРЭ
|Название
|Докладчик
|Материалы
|1.
| Приветственное слово.
| А.В. Жуков
|2.
|Отчет о деятельности НИК В5 РНК СИГРЭ за 2018 год
|А.В. Жуков
|Ссылка
|3. Отчеты руководителей рабочих групп НИК В5 РНК СИГРЭ в 2018 году
|3.1
|РГ B5.1 «Подготовка специалистов в области РЗА»
|Б.А. Сафронов
|Ссылка
|3.2
|РГ В5.2/D2 «Вопросы кибербезопасности в РЗА»
|М.В. Никандров
|Ссылка
|3.3
|РГ B5.3 «Развитие технологии СВИ в задачах мониторинга, защиты и управления»
|Д. М. Дубинин
|Ссылка
|3.4
|РГ B5.4 «Комплексы РЗА с гибкой функциональной архитектурой»
|А.А. Волошин
|Ссылка
|3.5
|РГ B5.5 «Развитие технологии «Цифровая подстанция»»
|А.С. Шеметов
|Ссылка
|3.6
|РГ В5.6 «Надежность комплексов РЗА»
|А.А. Волошин
|Ссылка
|4. Итоги работы 47 сессии CIGRE по тематике НИК В5 РНК СИГРЭ
|4.1
|Отчет об участии российской делегации НИК В5 на 47 сессии CIGRE
|А.В. Жуков
|Обзор мировых направлений развития РЗА по направлениям:
|4.2
|Релейная защита
|А.Н. Подшивалин
|Ссылка
|4.3
|Противоаварийная автоматика
|А.А. Лисицын
|4.4
|Синхронизированные векторные измерения
|Д.М. Дубинин
|Ссылка
|4.5
|Информационная безопасность
|В.Г. Карантаев
|Ссылка
|4.6
|Технология «Цифровая подстанция»
|М. Ильин
|4.7. Отчеты российских представителей по итогам работы WG
|4.7.1
|Отчет по работе WG B5.60 «Protection, Automation and Control Architectures with Functionality Independent of Hardware»
|А.А. Волошин
|Ссылка
|4.7.2
|Отчет по работе WG B5.58 «Faster protection and network automation systems: implications and requirements»
|А. Н. Подшивалин
|Ссылка
|4.7.3
|Вопросы оптимизации систем релейной защиты и управления
|А.А. Шапеев
|4.7.4
|Отчет по работе WG B5.64 «Методы определения функциональных требований к устройствам релейной защиты, автоматики и управления»
|Т.Г. Бусыгин
|Ссылка
|4.7.5
|Отчет по работе WG B5.62 «Тестирования жизненного цикла устройств синхронизированных векторных измерений для их применения в системах релейной защиты, мониторинга и управления»
|Д.М. Дубинин
|Ссылка
|5.
|Взаимодействие НИК В5 и молодежной секции СИГРЭ по тематике РЗА
|Д.М. Серов
|Ссылка
|6.
| План работы НИК В5 РНК СИГРЭ на 2019 год
| А.В. Жуков
|7.
|Подготовка к 48 сессии СИГРЭ.
|А.И. Расщепляев
|Ссылка
|8. Заслушивание и обсуждение аннотаций докладов на 48 сессию CIGRE по предпочтительным темам SC B5
|8.1
|Опыт организации коммуникационных сетей передачи данных СВИ в системы защиты, автоматики и управления
|Д.М. Дубинин
|Ссылка
|8.2
|Опыт реализации мониторинга и диагностики цифровых коммуникаций в соответствии со стандартом IEC 61850
|Д.А. Жуков
|Ссылка
|8.3
|Варианты архитектур коммуникационных сетей для понижающих подстанций
|А.В. Мокеев
|Ссылка
|8.4
|Повышение надежности работы противоаварийной автоматики путем исключения транзитных цепей следования сигналов команд в электроэнергетике РФ
|А.Г. Чирков
|Ссылка
|8.5
|Новые вызовы для специалистов по РЗА в условиях современного развития техники релейной защиты
|А.А. Шапеев
|Ссылка
|9.
|Дискуссия
|Члены НИК В5
|10.
| Подведение итогов
| А.В. Жуков