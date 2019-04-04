Размещены материалы расширенного заседания НИК В5 РНК СИГРЭ

04.04.2019 в АО «СО ЕЭС» состоялось расширенное заседание НИК В5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и автоматика», посвященное вопросам текущей деятельности НИК, участия делегации В5 РНК СИГРЭ на 47-ой Сессии СИГРЭ в Париже и подготовке к 48-ой сессии СИГРЭ (публичные очные слушания авторов аннотаций с целью их отбора на 48 Сессию СИГРЭ).

В заседании приняли участие более 60 специалистов из АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «РусГидро», АО «Концерн Росэнергоатом», ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ», ОАО «ВНИИР», ООО «Энергопромавтоматизация», АО «РАСУ», АО «РТСофт», ООО «АльероПауэр», ООО «ТЕКВЕЛ», ООО МНПП «Антракс», ООО «ДжиИ Рус», ООО «Прософт- Системы», ООО «Солар Секьюрити», ООО «ПиЭлСи Технолоджи», АО «ОЭК», ФГБОУ ВО «ИГЭУ», ООО НПП «ЭКРА», ООО «ЭНТЕЛ», ООО «Релематика», ИТЦ «Континум», ООО «Юнител Инжиниринг», ООО «Цифровая Подстанция», Журнал «Энергетик», Журнал «Энергия единой сети».

Материалы заседания НИК В5 РНК СИГРЭ