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Мероприятия

Фурнитура для металлических каркасов шкафов управления от компании Модуль

Компания ООО «МОДУЛЬ» приглашает посетить на свой стенд на выставке "Энергетика и электротехника - 2019"
25-28 июня 
СПб, "Экспофорум", павильон F, Стенд L8 
Заказ ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ БИЛЕТОВ 

Главным принципом нашей работы является слоган – достойное качество по доступной цене
Одним из основных направлений  деятельности компании является поставка промышленной фурнитуры для шкафов автоматизации и распределения. 

Компания ООО "Модуль" предлагает полный перечень всей необходимой фурнитуры для создания металлических каркасов шкафов управления высокого качества, соответствующего международным стандартам. Мы предлагаем литиевые изделия (из ЦАМ4.1 и полиамида РА-6), изделия из листовой стали различной толщины изготовленные штампованием, а также различные изделия из нержавеющей стали. 
Качество всей фурнитуры соответвует европейским аналогам. 
Наша продукция включает в себя следующие категории: 
- Замки-ручки под ригель и со специальным механизмом для тяг; 
- Тяги, язычки, опоры, держатели для замков; 
- Различные компрессионные замки; 
- Замки для различных металлических шкафов под английский ключ (с одинаковой или разной секретностью), под бабочку, под треугольник, под квадрат, под отвёртку и другие варианты; 
- Почтовые замки; 
- Замки для подстанций КТП, ВРУ, ЩО-70, КРУ, камер КСО, телекоммуникационных шкафов, почтовых ящиков и других изделий; 
- Петли накладные, угловые, потайные для любой металлической мебели, а также для электро-щитового оборудования; 
- Уплотнители: самоклеющиеся и одевающиеся на металлическую кромку различных размеров и модификаций из резины EPDM и ПВХ; 
- Изделия из нержавеющей стали; 
- Различные аксессуары, ручки и карманы для документов. 

Почему мы? 
- низкая цена; 
- качество - сертификация производства ISO9001-2008; 
- опыт работы сотрудников в сфере промышленных компонентов 10 лет; 
- производство под заказ любых замков, петель и ручек от 1000 шт., а уплотнителя любого типо-размера от 500м; 
- актуализация нашего склада под ваши потребности; 
- скорейшие сроки доставки товара под заказ – от 7 дней; 
- отгрузка из наличия в транспортные компании в течении 24 часов; 
- бесплатная доставка до Транспортной компании, а в некоторых случаях и до клиента; 
- отсрочка платежа для постоянных клиентов. 

Большая часть позиций из каталога есть в наличии на складе в Екатеринбурге. Срок поставки продукции под заказ составляет 40-60 дней. Есть возможность формировать склад под конкретного клиента. 

Наши клиенты: 
- Производители электро-щитового оборудования: КТП, ВРУ, ЩО-70, КРУ, камер КСО, телекоммуникационных шкафов; 
- Производители корпусной металлической мебели, специальных шкафов и шкафов с IT оборудованием; 
- Производители генераторов, компрессоров и прочего промышленного оборудования; 
- Производители тепло-хладотехники и вентиляционного оборудования; 
- Производители железнодорожного автомобильного оборудования; 
- Производители медицинского оборудования.

Компания: Выставочное объединение "РЕСТЭК"

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