Фурнитура для металлических каркасов шкафов управления от компании Модуль

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10 апреля 2019, 16:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника
Компания ООО «МОДУЛЬ» приглашает посетить на свой стенд на выставке "Энергетика и электротехника - 2019"
25-28 июня
СПб, "Экспофорум", павильон F, Стенд L8
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Главным принципом нашей работы является слоган – достойное качество по доступной цене
Одним из основных направлений деятельности компании является поставка промышленной фурнитуры для шкафов автоматизации и распределения.
Компания ООО "Модуль" предлагает полный перечень всей необходимой фурнитуры для создания металлических каркасов шкафов управления высокого качества, соответствующего международным стандартам. Мы предлагаем литиевые изделия (из ЦАМ4.1 и полиамида РА-6), изделия из листовой стали различной толщины изготовленные штампованием, а также различные изделия из нержавеющей стали.
Качество всей фурнитуры соответвует европейским аналогам.
Наша продукция включает в себя следующие категории:
- Замки-ручки под ригель и со специальным механизмом для тяг;
- Тяги, язычки, опоры, держатели для замков;
- Различные компрессионные замки;
- Замки для различных металлических шкафов под английский ключ (с одинаковой или разной секретностью), под бабочку, под треугольник, под квадрат, под отвёртку и другие варианты;
- Почтовые замки;
- Замки для подстанций КТП, ВРУ, ЩО-70, КРУ, камер КСО, телекоммуникационных шкафов, почтовых ящиков и других изделий;
- Петли накладные, угловые, потайные для любой металлической мебели, а также для электро-щитового оборудования;
- Уплотнители: самоклеющиеся и одевающиеся на металлическую кромку различных размеров и модификаций из резины EPDM и ПВХ;
- Изделия из нержавеющей стали;
- Различные аксессуары, ручки и карманы для документов.
Почему мы?
- низкая цена;
- качество - сертификация производства ISO9001-2008;
- опыт работы сотрудников в сфере промышленных компонентов 10 лет;
- производство под заказ любых замков, петель и ручек от 1000 шт., а уплотнителя любого типо-размера от 500м;
- актуализация нашего склада под ваши потребности;
- скорейшие сроки доставки товара под заказ – от 7 дней;
- отгрузка из наличия в транспортные компании в течении 24 часов;
- бесплатная доставка до Транспортной компании, а в некоторых случаях и до клиента;
- отсрочка платежа для постоянных клиентов.
Большая часть позиций из каталога есть в наличии на складе в Екатеринбурге. Срок поставки продукции под заказ составляет 40-60 дней. Есть возможность формировать склад под конкретного клиента.
Наши клиенты:
- Производители электро-щитового оборудования: КТП, ВРУ, ЩО-70, КРУ, камер КСО, телекоммуникационных шкафов;
- Производители корпусной металлической мебели, специальных шкафов и шкафов с IT оборудованием;
- Производители генераторов, компрессоров и прочего промышленного оборудования;
- Производители тепло-хладотехники и вентиляционного оборудования;
- Производители железнодорожного автомобильного оборудования;
- Производители медицинского оборудования.