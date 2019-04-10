Китайские инвесторы планируют построить в Амурской области фармзавод

Один из крупнейших китайских производителей фармацевтической продукции планирует открыть в Амурской области завод по производству медицинских препаратов и биологически активных добавок.

В правительстве Приамурья сообщили, что это будет первый подобный и крупнейший на всём Дальнем Востоке проект. По предварительным оценкам, доходы производства составят около 1,5 миллиардов юаней (220 миллионов долларов) в год.

Инвесторы выбрали для размещения завода именно Амурскую область, поскольку она обладает целым рядом преимуществ, в числе которых географическое расположение (близость к Китаю, относительно недорогая электроэнергия, достаточные объёмы сырья (соя и кукуруза) ), а также привлекательные политики и льготы для инвесторов.

Новый завод позволит создать более 1,5 тысячи новых рабочих мест. Китайские инвесторы готовы за собственный счёт обучать местных специалистов. По предварительным расчётам, проект окажет положительное влияние на развитие местного сельского хозяйства – закупки кукурузы составят порядка 125 тысяч тонн, а соевого масла – до 6,8 тыс. тонн в год. Готовая продукция будет отправляться на экспорт – в Китай и страны АТР.

В настоящее время Агентство Амурской области по привлечению инвестиций подбирает подходящую площадку для реализации проекта – это будет одна из территорий опережающего развития (ТОР). По словам заместителя директора Агентства Алексея Котельникова, благодаря размещению в одной из ТОР, инвесторы смогут воспользоваться налоговыми и другими льготами и преференциями.

По завершению переговоров и после утверждения проекта, будут доработаны ключевые детали, такие как учёт требований природоохранного законодательства.

РИА Новости