Компания "ВостокУголь" планирует вложить 20 млрд рублей в добычу угля в Красноярском крае

Компания "ВостокУголь" планирует вложить 20 млрд рублей в освоение одного из крупнейших в мире месторождений высококачественного угля (антрацита) в Таймырском угольном бассейне (север Красноярского края). Об этом в среду сообщил в интервью ТАСС на Международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога" в Санкт-Петербурге полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

"Разработкой Таймырского угольного бассейна занимается компания "ВостокУголь". Инвестиционная составляющая - порядка 20 млрд рублей с учетом строительства инфраструктуры", - сказал Меняйло.

Летом 2016 года Арктическая горная компания (АГК, входит в УК "ВостокУголь") начала освоение месторождения. Компания приобрела в собственность причал в поселке Диксон и заявила о планах развития морского порта Диксон. В рамках освоения месторождения в Диксоне будет построен угольный терминал с объемом грузооборота в 10 млн тонн в год, где будет осуществляться перевалка угля. Реализация проекта должна дать импульс для развития небольшого арктического поселка, где сегодня проживают чуть более 500 человек.

УК "ВостокУголь" основана в 2012 году и занимается разработкой угольных месторождений в регионах Сибири. Ключевое направление деятельности компании - развитие угольных и инфраструктурных проектов "с нуля". Компания принадлежит группе частных лиц.

V Международный арктический форум "Арктика" - территория диалога" проходит в Санкт-Петербурге 9-10 апреля. В 2019 году форум посвящен теме "Арктика. Океан возможностей". Организатор - Фонд "Росконгресс". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством.

ТАСС